重温稿-美国股市：标普500指数在防御类股带领下收高，关注企业季报

* 美国12月非农就业岗位增幅远小于预期，归因于恶劣天气

* 美国铝业业绩拖累股价下滑，Sears因节假销售不佳而走低

* 道指跌0.05%，标普500指数升0.23%，Nasdaq指数涨0.44%

路透纽约1月10日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，标普500指数小幅收涨，防御类股领涨，因弱于预期的美国就业数据引发对美国经济力道和美国联邦储备理事会(FED/美联储)刺激计划未来走向的新疑问。

本周，标普500指数上扬0.6%，Nasdaq指数收涨1%，道指收跌0.2%。

防御类股领升，公共事股 和电信股 是少数上涨的板块之一。和经济增长息息相关的金融股 和能源股 今日跌幅居前。

房屋建筑类股上涨，因远弱于预期的非农就业报告令10年公债 收益率骤降。

Lennar Corp 涨2%，报39.19美元。美国最大房屋建筑商D.R. Horton Inc 升1.8%，报22.15美元。费城房屋建筑类股指数 攀升1%。

道琼工业指数 收跌7.71点，或0.05%，至16,437.05点；标准普尔500指数 收高4.24点，或0.23%，至1,842.37点.Nasdaq指数 上扬18.47点，或0.44%，至4,174.67点。

美国劳工部公布的数据显示，美国12月非农就业岗位增加7.4万个，为2011年1月以来最小增幅，预估为增加19.6万个。

尽管非农就业报告与ADP和初请失业金人数等近期向好的就业报告不一致，但预期非农就业岗位增幅放慢将是短暂，因为迹象显示寒冷天气可能影响就业招聘。

“人们希望这是一个异常情况，且数据似乎是受到天气影响，但如果就业岗位增长放缓是一个趋势，则对美国经济和企业获利增长构成实质威胁，”S&P Capital IQ全球股市策略师Alec Young表示。

美国铝业 重挫5.4%，报10.11美元，周四公司公布第四季遭遇大幅亏损，因近期铝价下挫导致公司因收购炼厂而计提一笔17亿美元的非现金减值损失。

下周将有更多公司公布业绩，多家银行将公布季度和全年业绩。

迄今仅有5%的标普500指数成份股企业公布了业绩，其中一半企业的获利优于预期，62.5%的公司营收好于预估。以往数据是63%的企业获利优于预期，61%的公司营收超预期。

零售商Sears Holdings Corp 暴跌13.8%，报36.71美元，上日公司表示旗下Kmart和Sears连锁店在重要的节日季同店销售骤降。

Nasdaq OMX Group Inc 三家期权交易所中有一家今日盘中一度暂停交易，因计算机伺服器问题。Nasdaq股价下滑0.8%，报39.92美元。

BATS Global Markets数据显示，美国各大证交所共有约65亿股股票换手，略高于本月迄今的平均值64亿股。

纽约证交所涨跌股之比约为3:1，Nasdaq市场为15:11。(完)