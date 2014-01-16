美国股市：道指和标普500指数收跌，债券交易业务损及银行获利

* 高盛和花旗获利拖累金融股走低

* CSX受业绩拖累走低；百思买急跌

* 英特尔盘后公布业绩，股价走低

* 道指收跌0.4%，标普500指数下挫0.1%，Nasdaq上扬0.1%

路透纽约1月16日 - 美国股市周四收盘涨跌互现，道指和标普500指数走低，标普500指数从上日触及的纪录高位回落，因高盛 等银行公布的业绩令投资者失望。

金融股对大盘的拖累最大，因高盛 和花旗集团 公布债券交易收入减少，重创公司公司季度获利。高盛获利骤降21%，花旗获利则不及分析师预期。

本周稍早，摩根大通 、美国银行 和富国银行 公布的业绩相当乐观。

高盛股价急跌2%，收报175.17美元，该股对道指的拖累最大。花旗股价重挫4.4%，收报52.60美元，对标普500指数造成最大的负面影响。标普金融股指数 回落0.6%，跌幅位居标普500指数10大类股之首。

分析师称，由于标普500指数去年大涨30%，市场无需很多的抛售动因。

“市场在前一日劲扬后，又迎来一些令人失望的消息，就会出现今日这样的抛售，”BB&T财富管理公司高级副总裁Bucky Hellwig表示。

对股票估值可能过高的忧虑，使股市在去年大涨后承压。但受助于企业业绩和经济数据，标普500指数前两日累积攀升1.6%，周三收在纪录最高收位，为12月31日以来首见。

道琼工业指数 收跌64.93点，或0.39%，至16,417.01点；标准普尔500指数 收低2.49点，或0.13%，至1,845.89点；Nasdaq指数 收高3.81点，或0.09%，至4,218.69点。

尽管业绩期才刚刚展开，但业绩超预期的企业比率低于长期均值。汤森路透数据显示，迄今已有6%的标普500指数成份股企业公布业绩，其中48%的业绩超过预期，低于63%的历史均值。

**英特尔盘后公布业绩后，股价重挫**

英特尔 公布业绩后，股价盘后重挫2.4%，报25.90美元。该股在常规交易时段收跌0.5%，报26.54美元。

常规交易时段，美国最大的医疗保险公司UnitedHealth Group Inc 急跌2.8%，收报72.76美元；之前该公司表示，执行奥巴马医保法案，以及额外支出将蚕食公司2014年的获利。

CSX Corp 急跌6.8%，收报27.24美元，因该公司公布的获利不及预期。

全球最大的消费电器连锁集团--百思买 暴跌28.6%，收报26.83美元，使其成为百分比跌幅最大的标普500指数成份股，CSX则紧随其后。该公司报告，节日销售下降，预期季度营运利润率降幅超预期。

今日公布的数据包括，截至1月11日当周，经季节性调整后初请失业金人口减少2,000人至32.6万人。之前一周的数据被下修2,000人，表明12月就业岗位增幅骤降可能仅是暂时现象。

另一项数据显示，美国12月消费者物价指数(CPI)攀升0.3%，而不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI仅小涨0.1%，暗示基础通胀温和。

在并购交易方面，Apollo Global Management LLC 表示，将斥资9.48亿美元收购Chuck E Cheese连锁餐厅的母公司CEC Entertainment Inc 。CEC Entertainment股价跳升13.1%，报54.75美元。Apollo Global上扬0.8%，收报36.05美元。(完)