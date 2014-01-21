美国股市：道琼工业指数收低0.27%，Nasdaq指数收升0.67%

路透纽约1月21日 - 美国股市标普500指数和Nasdaq指数周二上涨，受商品相关类股攀升提振，但道指下跌，因三家道指成份股企业公布的业绩令人失望。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌44.12点，或0.27%，至16,414.44点；标准普尔500指数 收涨5.10点，或0.28%，至1,843.80点；Nasdaq指数 收升28.179点，或0.67%，至4,225.760点。(完)