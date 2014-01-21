美国股市：标普500指数小幅收涨，道指受业绩拖累走低

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
* 陶氏化学跳涨，因维权投资人购买其股份
* Verizon、Travelers和强生在公布业绩后均走低
* 盘后交易中，IBM走低但Cree上扬
* 道指收跌0.3%，标普500指数上扬0.3%，Nasdaq攀升0.7%
路透纽约1月21日 - 美国股市周二多数收涨，标普500指数结束两日连跌上扬，受助于材料股涨势，但道指下跌，因三家成份股企业公布的业绩令人失望。
市场走势震荡，标普500指数整日在平盘上下游走，道指在小涨和大跌间拉锯，Nasdaq指数则在小跌和劲扬间摇摆。
标普材料股指数 上扬0.6%，为表现最佳的标普500指数十大板块之一，陶氏化学 领涨，该股急升6.6%，报45.93美元。维权投资人兼对冲基金经理Daniel Loeb购买该公司股份，并希望其剥离石化业务。
另外，美国铝业 劲扬6.8%，报12.13美元，之前摩根大通将该股评级上调至“增持”并将其目标价从9美元上调至15美元。
另一个与经济成长步伐存在一定关联性的板块能源股 上扬0.5%。
BNY Mellon Wealth Management投资策略部董事Jeff Mortimer表示，“我们仍认为对经济状况敏感的个股有上行的空间。从长期来看，它们可能是赢家。”
三家行业翘楚Travelers Cos 、Verizon Communications 和强生 在公布业绩后均重挫，拖累道指走低。
保险商Travelers收跌1.7%，报85美元，之前其公布的季度获利超预期，但投资者担忧该公司的利润率。Verizon回落1.3%，报47.70美元；而强生下跌1.1%，报94.03美元，因该公司发布的财测在分析师预期区间的底部。
根据汤森路透提供的数据，第四季企业获利预计将较上年同期增长7%。在迄今已公布业绩的61家标普500指数成份股企业中，约56%的获利超过分析师预期，低于63%的长期均值。约71%的营收超过预期，高于61%的长期均值。
道琼工业指数 收跌44.12点，或0.27%，至16,414.44点；标准普尔500指数 收涨5.10点，或0.28%，至1,843.80点；Nasdaq指数 收升28.179点，或0.67%，至4,225.760点。
由于美国联邦储备理事会(FED/美联储)已开始执行缩减刺激举措的计划，投资者将密切关注企业获利以寻找经济成长的迹象。发布负面财测与发布正面财测的企业家数之比约为8:1，如果这一趋势持续，将录得有纪录以来最低比率。
道指成份股IBM 在盘后交易中转升为跌。该公司报告，经调整后的第四季获利超过预期，但营收不及预期。
Cree Inc 在盘后交易中跳升4.2%，之前该公司公布的第二季营收超过预期。
美国上市的黑莓 对Nasdaq 100 指数的提振最大，该股劲扬9.4%，报9.93美元，因空头撤出该股。 今年迄今，该股已累积攀升约33%。
达美航空 攀升3.3%，报32.08美元，之前该公司报告的第四季获利超预期，受助于燃料成本降低。
纽约证交所约有63%的股票收涨，而Nasdaq市场上涨股的比率为59%。根据BATS交易所数据，美国各大证交所成交量总计约67.8亿股。(完)
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