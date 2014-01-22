美国股市：因业绩喜忧参半涨跌互现，IBM下跌重压道指

* 营收疲弱拖累IBM走低，道指因此受创

* 交通类股指数触及新高，Norfolk劲扬

* 黑莓连涨第三日

* Netflix和eBay盘后大涨

* 道指回落0.3%，标普500指数上涨0.1%，Nasdaq指数收涨0.4%

路透纽约1月22日 - 美国股市周三涨跌互现，标普500指数基本持平，因企业业绩喜忧参半，在三大股指接近纪录高位之时投资者缺乏进一步推高市场的信心。

道指连续第二日下跌，因个别成份股公布的业绩疲弱。而Nasdaq指数攀升，黑莓对股指的提振是最大的个股之一。

IBM 急挫3.3%，报182.25美元，对道指的拖累最大。该公司周二公布第四季营收不及预期，因需求转弱，尤其是中国等市场的增长放缓。

Verizon 、Travelers 和强生 令人失望的业绩周二也重压道指。

IBM走低盖过了另一只道指成份股联合技术 的温和涨幅，该公司在公布第四季获利超过分析师预期后，股价上扬1%，至116.12美元。不过，联合技术的第四季营收不及预期。

“我们看到本季公司实现获利的能力大大降低，不过，我们还看到一直在寻找的营收增长的迹象已开始浮现，”Allianz Global Investors投资组合策略部主管Kristina Hooper表示。

“营收全面增长的趋势的确是经济良性成长的例证，这是尽管出现一些令人失望的业绩，市场仍坚守在当前水平的原因。”

根据汤森路透提供的数据，迄今为止已有16%的标普500指数成份股公布业绩，其中约61%的获利超过预期，过去四个季度的均值为67%。逾66%的企业营收超预期，高于过去四个季度55%的均值。

发布负面财测与发布正面财测的企业家数之比约为8:1，如果这一趋势持续，将录得有纪录以来最低比率。

周三收盘后，Netflix Inc 报告第四季获利增长，受助于订户增加。该股在盘后交易中大涨17%。

在线拍卖网站eBay 盘后急升11%，报60.44美元，之前该公司公布业绩。

道琼工业指数 收跌41.10点，或0.25%，至16,373.34点；标准普尔500指数 收高1.06点，或0.06%，至1,844.86点.Nasdaq指数 上扬17.24点，或0.41%，至4,234.00点。

受美国联邦储备理事会(FED/美联储)大规模刺激政策提振，标普500指数去年跳升29.6%。今年迄今，该指数下跌0.2%，因投资者根据企业获利来判断当前价格的合理性。标普500指数较历史最高收位仅低0.2%。

“总的来说，估值有些过高，不过，对于那些选择范围较广的投资者而言，有些领域仍有获利的机会，”Hooper称，他管理着4,360亿美元的资产。“值得关注那些有更大成长潜力的领域。”

同样是受业绩的影响，超微半导体 重挫12%，报3.67美元，因该公司周二预计当前季度营收降幅超预期。Coach Inc 急跌6%，报49.38美元，为表现最差的标普500指数成份股，之前该公司称，去年第四季北美销售进一步滑坡。

上涨股方面，Norfolk Southern Corp 跳升4.8%，报92.94美元，因该公司公布的获利超预期，扶助道指交通分项指数 升至纪录高位。

Nuance Communications 在公布首季财测后劲扬7.8%，报16.05美元，扶助推高Nasdaq指数。在美国上市的黑莓 也提振Nasdaq指数，该股大涨8.6%，报10.78美元。过去三个交易日，黑莓累积攀升约26%。

纽约证交所约有62%的股票收涨，而Nasdaq市场上涨股的比率为55%。根据BATS交易所数据，美国各大证交所成交量总计约62.3亿股。(完)