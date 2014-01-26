重温稿 - 美国股市：大幅收跌，因新兴市场忧虑升温

* 标普500连跌第二周，创下2012年6月来最大周度跌幅

* 标普500指数收在50日移动均线切入位之下

* 道指收跌1.92%，标普500指数重挫2.06%，NASDAQ指数急跌2.12%

路透纽约1月24日 - 美国股市周五大幅收跌，标普500指数创下2012年6月表现最差的一周，投资者大举抛售新兴市场资产殃及股市。

周五的跌势使标普500指数本周下跌2.6%，收在50日移动均线之下，为10月9日来首见。50日移动均线是标普500指数的技术支撑位，轻松跌穿该水准可能意味着将有进一步卖压。

今日标普500指数单日百分比跌幅为2013年6月来最大，CBOE波动性指数 暴涨32%，并录得2010年5月来最大周度百分比升幅。

“市场跌穿数个技术位，市场肯定有一些不安情绪。新兴市场‘流感’使全球都被传染，”Wedbush Securities股市交易部门董事总经理Michael James表示。

新兴市场资产遭抛售，因投资人担心中国经济成长放缓，土耳其、阿根廷和乌克兰的政治问题以及美联储的政策前景。

由于许多市场人士预计美联储下周将决定进一步缩减每月购债规模100亿美元，投资人预计利率将开始上升，将关注美债等较低风险资产。美联储将在下周三结束为期两日的货币政策会议。

在标普500指数的10大板块中，工业股 跌幅最大，下跌3.1%，因通用电气 急挫3.4%，报24.95美元。波音 大跌3.3%，报136.65美元。

道琼工业指数 收跌318.24点，或1.96%，至15,879.11点；标准普尔500指数 收低38.17点，或2.09%，至1,790.29点；Nasdaq指数 下跌90.701点，或2.15%，至4,128.173点。

本周，道指跌3.5%，Nasdaq指数下跌1.7%。道指的周度跌幅为2011年11月来最大。

相比三个月后，投资人愿意支付更多来对冲标普500指数今日的跌势。

上次CBOE波动性指数 和三个月VIX指数期货 价差转为负值是在10月中标普500指数大跌4.8%后不久，之后标普500指数展开2013年最后一波升势。

中国公布的制造业数据令人失望，对中国经济成长的担忧浮出水面，拖累标普500指数周四下跌0.9%。

土耳其里拉兑美元 触及纪录低位，南非兰特兑美元 跌至五年低点。

阿根廷政府周五表示，决定放松严格的外汇管制措施，上日阿根廷披索创下了12年来单日最深贬势。

全球最大的家用品生产商宝洁 逆势上扬1.2%，报79.18美元，在道指成份股中领涨。该公司公布季度获利减少，但维持今年营收预估不变。

成交量高于本月均值。根据BATS Global Markets提供的数据，美国各大证交所总成交量约为88亿股，本月迄今日成交均值为66亿股。

纽约证交所涨跌股之比约1:6.5，Nasdaq市场的比率为约1:6。(完)