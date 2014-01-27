美国股市：标普500指数连跌第三日，对美联储进一步缩减购债的担忧加剧

* 卡特彼勒获利强于预期，股价大涨

* 美国12月新屋销售连降第二个月

* 道指回落0.3%，标普500指数下挫0.5%，Nasdaq指数收跌1.1%

路透纽约1月27日 - 美国股市周一延续近期的跌势，标普500指数连跌第三日，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债计划的担忧加剧。

上周晚些时候，受新兴市场忧虑拖累美股遭遇大举抛售，标普500指数录得2012年6月以来最大单周百分比跌幅。今日早盘标普500指数一度升至平盘之上，但尾盘跌势加速。

不过，矿业和建筑设备生产商卡特彼勒 劲扬限制道指和标普指数跌幅。该股跳升5.9%，报91.29美元，因其报告的季度获利强于预期。

科技股今日领跌，标普500指数科技股分项指数 回落1%，且Nasdaq指数跌幅超过道指和标普500指数。谷歌 急跌2%，报1,101.23美元。微软 劲挫2.1%，报36.03美元，为今日对大盘拖累最大的个股之一。

“仍有很多紧张不安的投资者持币观望，”BB&T Wealth Management的高级副总裁Bucky Hellwig表示。

“美联储本周将举行政策会议，市场的共识是联储将进一步缩减购债规模。”

美联储将从周二开始举行为期两天的政策会议。很多市场人士预计，如果美联储决定进一步缩减刺激规模，那么市场将遭抛售。美联储去年12月宣布计划开始缩减大规模购债计划。

道琼工业指数 收跌41.23点，或0.26%，至15,837.88点，连跌第五日；标准普尔500指数 收低8.73点，或0.49%，至1,781.56点；Nasdaq指数 下跌44.56点，或1.08%，至4,083.61点。

上周的抛售狂潮引发部分市场人士忧虑，一轮大修正行情可能已拉开帷幕，尤其是标普500指数上周五收在50日移动均线之下，为去年10月9日来首次。

周一，Nasdaq指数收在50日移动均线之下。

其他人则认为近期的抛售不值得担忧。

摩根大通私人银行美国股市策略部主管Steven Rees表示，“新兴市场成长放缓尚不足以给发达市场经济复苏增强的势头造成拖累。”

“我们预计，今年股市不会出现重大修正。”

今日公布的数据显示，美国12月新屋销售降幅超过预期，这进一步打压市场人气。不过数据显示，楼市库存水平较低且价格增长稳定，表明楼市增长力度仍然足够强劲。

卡特彼勒上扬进一步巩固了第一季度企业获利不断改善的趋势。该公司的成本削减举措，以及建筑设备需求增长，抵消了采矿业销售持续疲弱对业绩造成的拖累。

成交量高于本月均值。根据BATS Global Markets提供的数据，美国各大证交所总成交量约为80亿股，本月迄今日成交均值为68亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股家数之比约为3:1，Nasdaq市场为逾3:1。(完)