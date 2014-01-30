美国股市：反弹，受科技股大涨和美国经济成长数据强劲带动

* 支出和贸易提振美国第四季经济成长

* 谷歌同联想达成协议后，股价上扬

* Facebook公布的业绩优于预期，股价走强

* 道指升0.7%，标普500指数升1.1%，Nasdaq指数大涨1.8%

路透纽约1月30日 - 美国股市周四上涨，标普500指数录得逾一个月最大单日升幅，Facebook 引领科技股攀升，且数据显示美国第四季经济强劲增长。

今日反弹令标普500指数本周迄今上涨，但该指数本月仍跌2.9%。

Facebook Inc 跳升14.1%，报61.08美元，盘中创下62.50美元历史高位，支撑标普500指数和Nasdaq指数。该公司周三公布营收增幅为两年最大，且优于分析师预估。

谷歌 跳升2.6%，报1,135.39美元，中国联想集团 周三表示，同意以29.1亿美元买下谷歌旗下的摩托罗拉手机业务，这是中国企业在科技领域的最大一笔收购交易。联想通过这种方式，杀入竞争白热化的美国手机市场，目前苹果 在该市场占有优势。

收盘后，谷歌公布业绩，股价上扬2.2%。

标普500科技股指数 收高1.5%，在各板块中名列前茅，标普10大板块均收高。

美国商务部公布，美国第四季国内生产总值(GDP)按年增长3.2%，符合预估，强劲的家庭支出和出口支撑了经济成长。

道琼工业指数 收高109.82点，或0.7%，至15,848.61点；标准普尔500指数 收涨19.99点，或1.13%，至1,794.19点，今日百分比升幅为12月18日来最大；Nasdaq指数 上升71.69点，或1.77%，至4,123.13点，今日百分比升幅为10月10日来最大。

高通 升3%，报73.26美元，昨日该公司公布了业绩，并上调了全年盈利预估。

全球最大的信用卡和借记卡公司Visa Inc 攀升1.7%，报220.88美元，此前该公司公布季度获利增长9%。(完)