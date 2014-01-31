美国股市：下挫，道指和标普500指数本月表现为2012年5月来最差

* 亚马逊公布的业绩令人失望，股价重挫

* 道指和标普500指数1月表现为2012年5月来最差

* 道指跌0.9%，标普500指数跌0.7%，Nasdaq指数跌0.5%

路透纽约1月31日 - 新兴市场周五下挫给美股吹来寒风，拖累美股收低，道指和标普500指数1月创下2012年5月来最大月度跌幅。

在1月，道指劲跌5.3%，标普500指数挫3.6%，均是2012年5月来表现最差的一个月，Nasdaq指数跌1.7%，为2012年10月来跌幅最大的一个月。对标普500指数而言，这是该指数自2010年首次在1月收低，2010年1月标普500指数大跌3.7%。

标普500指数在2013年劲升30%，为1997年来最佳年度。

周五，能源股和非必需消费品类股跌幅居前，此前这些板块企业公布的业绩令人失望，给了投资人卖出的理由。标普能源股指数 收低1.5%，雪佛龙 对道指的拖累较大。

盘中走势反复，Nasdaq指数一度升至平盘上方，CBOE波动性指数 一度转跌。

但尾盘跌势加剧，VIX指数大涨6.5%，收报18.41。1月该指数跳升34%，为2012年5月来最大月度升幅，自10月来该指数一直未能升穿19。

全球股市受到新兴市场前景干扰，包括中国经济成长放缓，而美联储本周决定维持缩减购债，也令担忧加重。

道琼工业指数 收跌149.76点，或0.94%，至15,698.85点；标准普尔500指数 收低11.60点，或0.65%，至1,782.59点；Nasdaq指数 下滑19.248点，或0.47%，至4,103.877点。

本周，道指跌1.1%，标普500指数下滑0.4%，Nasdaq指数下挫0.6%。

新兴市场货币遭抛售引发一些央行升息或入市干预，但投资人担心这可能不足以扭转趋势。美联储撤走刺激措施令这些担忧加重，因额外的流动性扶助了这些市场。

数据显示，欧元区1月通胀放缓至0.7%，12月为0.8%，市场预期为0.9%。数据也打压了投资人信心。

今日领跌的有亚马逊，该股暴跌11%，报358.69美元，此前该公司公布的业绩逊于预期，并警告投资人本季可能录得运营亏损，因运费成本增加。

美国第二大石油公司雪佛龙跌4.1%，报111.63美元，为2012年10月来最大单日百分比跌幅，该公司公布第四季净利下滑32%，因全球炼油利润和产量下滑。