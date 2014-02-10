美国股市：小幅收高，投资人聚焦美联储新任主席叶伦国会听证会

* 标普500指数前两个交易日升幅为四个月最大

* 麦当劳公布1月同店销售数据后下滑

* 孩之宝公布业绩后上扬

* 道指升0.1%，标普500指数收高0.2%，Nasdaq指数上扬0.5%

路透纽约2月10日 - 美国股市周一小幅收高，投资人消化近期市场涨势，且等待周二美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦在国会作证词陈述。

大型科技股和制药股走强，提振Nasdaq指数，但多数市场参与者在叶伦听证会前采取观望态度。叶伦面对美国议员时将迎来走马上任后的首次考验。议员们希望了解她在缩减美联储支撑经济力道方面的坚定程度。

美股去年大涨得益于美联储宽松货币政策，预计只要宽松政策持续，股市就将获得支撑。

美联储在去年12月首次宣布放缓购债，之后在1月再度缩减购债。如果美联储改变缩减购债步伐，可能令人担心美国经济仍没有强劲到能够靠自身增强。新兴市场的不确定性和美国1月就业报告疲弱，令一些人认为美联储改变缩减购债步伐的几率有所增加。

“我们希望听到叶伦表达平衡观点，即承认经济复苏脆弱，但也没有脆弱到足以令美联储改变想法的地步。”BNY Mellon Wealth Management投资总监Leo Grohowski表示。

叶伦事先准备好的证词将在周二市场开盘前发出。市场开盘后，叶伦还将参加同美国国会议员的问答环节。

道琼工业指数 收涨7.71点，或0.05%，至15,801.79点；标准普尔500指数 收升2.82点，或0.16%，至1,799.84点；Nasdaq指数 上涨22.31点，或0.54%，至4,148.17点。

标普500指数之前两个交易日的表现为四个月最好，而之前则创下数月来最大单日跌幅，上周录得四周来首次周线上涨。

“上周投资人被提醒，在回报情况和走势的平稳程度方面，2014年不太可能像2013年。”Grohowski表示，“我们还在消化上周的波动，但投资人人气目前中性或负面，这对市场有利。”

麦当劳 公布1月美国同店销售下滑，尽管全球销售高于预期。该股收低1.1%，报94.86美元。

Alexion Pharmaceuticals Inc 获德意志银行上调目标价至205美元，之前目标价为125美元。该股跳升4%，报170.11美元。

孩之宝 为标普500指数百分比涨幅最大的成份股，劲扬4.5%，报52.36美元。该公司公布季度业绩，并给出强劲财测。

据汤森路透数据，在已公布业绩的约69%标普500公司中，67.8%的获利优于华尔街预期，高于63%的长期平均水平。约66%企业营收优于预期，高于61%的历史均值。

苹果 升1.8%，报528.99美元。此前投资大亨伊坎表示，认为没有理由再坚持要求苹果回购500亿美元股票的提议。

在纽约证交所和Nasdaq市场，有约56%的股票上涨。据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为58.3亿股。(完)