美国股市：连升四日，受举债上限忧虑缓和及美联储主席叶伦讲话提振

* 叶伦国会作证后标普10大类股全线走强

* 众议院共和党目标通过上调举债上限议案

* 道指收高1.2%，标普500指数升1.1%，Nasdaq指数升1%

路透纽约2月11日 - 美国股市周二连升四日，因国会议员同意推进上调美国举债上限立法，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席叶伦讲话维持缩减购债的时间表不变。

市场普涨，标普10大类股全线上扬，纽约证交所约75%的股票收高，Nasdaq市场则约为67%。标普500指数离纪录收盘高位仅差1.6%。

美国众议院共和党领导人向奥巴马总统的要求做出让步，同意提出不附带条件的上调举债上限议案，消除了市场一个潜在的不利因素。

美联储主席叶伦强调了每月削减购债规模100亿美元的政策连贯性，称她强烈支持他的前任贝南克的措施。在她首次以美联储主席身份做的公开讲话中，叶伦还表示，尽管美国失业率近期下滑，但就业市场状况需要进一步改善。

“没有人真的预计会有严重的举债上限争斗或改变缩减购债，但预期是一回事，实际经历又是另一回事。”Pioneer Investment Management投资组合经理人John Carey表示，“所有人现在都更放心了，这些问题正式不是问题了。”

美联储的刺激政策被认为是去年股市大涨的一个推动因素，只要这些政策持续，预计会继续支撑股市。不过如果结束缩减购债的进度放缓，市场可能会更担心经济仍不够强劲，不足以靠自身成长。

道琼工业指数 收涨192.98点，或1.22%，至15,994.77点；标准普尔500指数 收升19.91点，或1.11%，至1,819.75点；Nasdaq指数 上涨42.87点，或1.03%，至4,191.05点。

三大股指均连升四日，标普500指数四日内上扬约4%，并自1月24日来首次升穿50日移动均线切入位。该指数已经收复近期跌势的大部分失地，近期跌势令标普500指数自1月15日创下纪录收盘高位后下挫了6%。

Sprint Corp 公布季度营收优于预期，并称第四季无线用户增加后，该股收高2.7%，报7.90美元。

据汤森路透数据，在截止到周二上午已公布业绩的357家标普500公司中，67.8%的盈利优于华尔街预期，高于63%的长期平均水平。约66%营收超过预期，高于61%的历史均值。

下跌股方面，Dean Foods Co 和ConAgra Foods 发布疲弱财测，股价分别下挫7.4%和6.3%。

收盘后，Fossil Group Inc 公布第四季业绩，股价攀升5%，报122.80美元。TripAdvisor Inc 公布业绩后股价升1%，报85美元。

网络设备生产商Infloblox Inc 预计第二季营收低于分析师预估均值，该股暴跌48.1%，报17.19美元。

据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为59.4亿股。(完)