美国股市：摆脱不佳数据影响收高，Nasdaq指数连涨第六日

* Nasdaq指数录得2011年12月来表现最好的六天连涨

* 投资人将美国数据疲弱归因于天气恶劣

* 公布业绩后思科股价下挫，但科技股攀升

* 道指涨0.4%，标普500指数升0.6%，Nasdaq指数涨0.9%

路透纽约2月13日 - 美国股市周四上涨，Nasdaq指数连涨第六日，因投资人将令人失望的消费者支出数据归因于寒冷天气而不是基本面趋弱。

Nasdaq指数在过去六日累计攀升约5.7%，为2011年12月来最大的六天涨幅。道指和标普500指数在过去六个交易日中攀升第五日。

三大股指开盘下跌，但在整个交易日逐步攀升，尽管思科 下跌限制道指涨势。此前思科警告营收将下降。

上周美国初请失业金人数意外上升，而1月零售销售下跌，12月零售销售数据也被下修。

“在年初几周失去信心后，投资人对股市恢复一些热情，天气似乎是影响经济数据的一个因素，投资者因此没有把数据放在心上，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。

道指成份股思科大跌2.5%，报22.27美元，是对三大股指拖累最大的个股之一。思科预期当前季度营收下降6-8%。

“思科一直都面临竞争问题，所以我认为它对整体科技业和消费者支出情况并没有指示性作用，”Luschini说，“这是个别企业的因素，所以其他科技股的表现不受思科财测影响。”

标普科技类股指数 上涨%，受Facebook 和SanDisk 涨势提振。

道琼工业指数 收涨63.65点，或0.4%，至16,027.59点；标准普尔500指数 收升10.57点，或0.58%，至1,829.83点；Nasdaq指数 上涨39.384点，或0.94%，至4,240.672点。

Comcast 称将以452亿美元以全股票形式买入时代华纳有线(Time Warner Cable) ，令美国最大的两家有线电视运营商联姻。

时代华纳有线劲涨7%，报144.81美元，Comcast下跌4.1%，报52.97美元。

原定于周四在美国参议院进行的美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦听证会因雪暴而被推迟。叶伦周二在众议院的证词陈述帮助点燃美股的涨势。

美国最大的有机和天然食品零售商Whole Foods Market 大跌7.2%，报51.46美元。该公司周三在三个月内第二次下调今年营收预估，令投资人震惊。

固特异轮胎(Goodyear Tire) 周四公布高于预期的第四季获利，并称其已经为一项退休金计划准备出全部资金。该公司股价暴涨11.5%，报26.94美元。

汤森路透数据显示，在截至周四早上已公布业绩的382家标普500指数成份股企业中，67.5%的企业获利优于预期，高于1994年迄今均值63%，且略高于过去四季均值67%。

在收盘后，美国国际集团(AIG) 在盘后交易中上扬3.2%，此前该公司公布季度业绩且上调股息。

据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为59.6亿股。

在纽约证交所和Nasdaq市场交易的股票均约有70%收高。(完)