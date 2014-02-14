美国股市：收高，三大股指录得连续第二周上升

* 三大股指录得连续第二周上升

* 出口价格连升三个月

* 道指升0.8%，标普500指数升0.5%，Nasdaq指数升0.1%

路透纽约2月14日 - 美国股市周五上涨，三大股指录得连续第二周上升，因投资人再一次将部份疲弱的经济数据归因于天气恶劣。

市场普涨，Nasdaq指数收在2000年来最高，标普10大类股中有九种收高，唯一收低的板块是防御性的电信股 。同经济成长步幅关系密切的能源股 升1.5%。

美国1月出口价格升0.2%，为连升三个月，可能是全球经济需求和美国制造业前景的利多迹象。

美国1月工业生产下滑0.8%，为逾四年半最大跌幅，这是显示严寒天气影响经济的最新数据。投资人一直在安慰称近期经济数据疲弱是因恶劣天气，而不是经济成长放缓。

尽管天气艰难，但路透/密歇根大学消费者信心指数2月初值同1月终值持平。

道琼工业指数 收涨126.80点，或0.79%，至16,154.39点；标准普尔500指数 收升8.80点，或0.48%，至1,838.63点；Nasdaq指数 小涨3.354点，或0.08%，至4,244.025点。

本周，道指和标普500指数均上涨2.3%，Nasdaq指数上升2.9%。这是三大股指连续第二周上涨。标普500指数目前离历史收盘高位仅差0.5%。

在市场离纪录高位触手可及之际，投资人一直在寻找市场估值合理的证据。

男装零售商Jos. A. Bank Clothiers Inc 表示，将以8.25亿美元从私募股权基金Golden Gate Capital收购专营户外服装的Eddie Bauer。Jos. A. Bank收高0.4%，报55.12美元。

保险商美国国际集团 周四宣布增加派息，及增加回购股份，因第四季盈利优于预期。该股下挫1.2%，报48.98美元。

Weight Watchers International Inc 暴跌28%，报22.10美元，此前该公司预估的全年经调整盈利远逊市场预期。

汤森路透数据显示，在截至周四早上已公布业绩的398家标普500指数成份股企业中，66.3%的企业获利优于预期，高于1994年迄今均值63%。超过64%的营收优于预期，高于61%的长期均值。

据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为51亿股。

在纽约证交所有约64%的股票收高，Nasdaq市场则有半数收高。(完)