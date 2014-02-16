重温稿-美国股市：收高，三大股指录得连续第二周上升

美国各类经济指标总览--2017/4/24
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月)
* 三大股指录得连续第二周上升
* 出口价格连升三个月
* 道指升0.8%，标普500指数升0.5%，Nasdaq指数升0.1%
路透纽约2月14日 - 美国股市周五上涨，三大股指录得连续第二周上升，因投资人再一次将部份疲弱的经济数据归因于天气恶劣。
市场普涨，Nasdaq指数收在2000年来最高，标普10大类股中有九种收高，唯一收低的板块是防御性的电信股 。同经济成长步幅关系密切的能源股 升1.5%。
美国1月出口价格升0.2%，为连升三个月，可能是全球经济需求和美国制造业前景的利多迹象。
美国1月工业生产下滑0.8%，为逾四年半最大跌幅，这是显示严寒天气影响经济的最新数据。投资人一直在安慰称近期经济数据疲弱是因恶劣天气，而不是经济成长放缓。
尽管天气艰难，但路透/密西根大学消费者信心指数2月初值同1月终值持平。
道琼工业指数 收涨126.80点，或0.79%，至16,154.39点；标准普尔500指数 收升8.80点，或0.48%，至1,838.63点；Nasdaq指数 小涨3.354点，或0.08%，至4,244.025点。
本周，道指和标普500指数均上涨2.3%，Nasdaq指数上升2.9%。这是三大股指连续第二周上涨。标普500指数目前离历史收盘高位仅差0.5%。
在市场离纪录高位触手可及之际，投资人一直在寻找市场估值合理的证据。
男装零售商Jos. A. Bank Clothiers Inc 表示，将以8.25亿美元从私募股权基金Golden Gate Capital收购专营户外服装的Eddie Bauer。Jos. A. Bank收高0.4%，报55.12美元。
保险商美国国际集团 周四宣布增加派息，及增加回购股份，因第四季盈利优于预期。该股下挫1.2%，报48.98美元。
Weight Watchers International Inc 暴跌28%，报22.10美元，此前该公司预估的全年经调整盈利远逊市场预期。
汤森路透数据显示，在截至周四早上已公布业绩的398家标普500指数成份股企业中，66.3%的企业获利优于预期，高于1994年迄今均值63%。超过64%的营收优于预期，高于61%的长期均值。
据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为51亿股。
在纽约证交所有约64%的股票收高，Nasdaq市场则有半数收高。(完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月24日 - 贸易商周一表示，柴油供应吃紧之际，出现来 自越南的现货需求，预计会提振柴油价格和柴油裂解价差。 贸易商称，越南的最大燃料进口商正在求购8.5万吨柴油，要赶在该 国唯一的炼厂--Dung Quat炼厂--计划关闭维护之前进行。该炼厂日产能1 3万桶，这次关闭预计会持续52天。 Petrolimex标购3.5万吨5月18-22日船期的含硫500ppm柴油。 Saigon Petro则标购五艘各1万吨的500ppm柴油，船期分别为6月1-5 日，6月8-12日，6月21-25日，7月1-5日和7月10-14日。 一位越南的柴油分销商表示，近期越南的柴油销售明显强于以往。 他还表示，Dung Quat炼厂的柴油库存也短缺，因该厂一直在大力生 产汽油，柴油生产受到影响。 印度的Bharat Oman Refineries Ltd (BORL)求售0.95万吨航煤，5月 中旬从孟买装船。该厂很少出口航煤，这次出口的原因还不清楚。 含硫10p