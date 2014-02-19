美国股市：美联储公布会议纪录后下跌，面临技术面阻力

Platinum Partners总裁Uri Landesman表示，“我想（标普500）从1,750点低位开始的涨势主要是因市场认为，美联储在必要时会放缓缩减购债步伐。”

周三公布的数据显示，美国1月房屋开工录得近三年来最大降幅。经季节调整的生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%，核心PPI也上升0.2%，并未显示出通胀压力普遍升高的迹象。

受房屋开工数据的影响，一些分析师降低了对第一季经济成长的预期。高盛将第一季成长年率预估降低0.1个百分点至成长1.8%。巴克莱则下调0.3个百分点至成长1.9%。

道琼工业指数 收低89.84点，或0.56%，至16,040.56点；标准普尔500指数 下滑12.01点，或0.65%，收报1,828.75点；Nasdaq指数 跌34.83点，或0.82%，至4,237.954。

标普500指数1月15日创下纪录收盘高位1,848.38点，周三盘中高点距此不到一个点。

特斯拉 股价常规交易时段下挫近5%，但盘后飙升逾12%。该股周四可能将触及218美元上方的纪录高点。公司公布的第四季业绩优于预期，并称其Model S电动车今年交货量将猛增逾55%。

据BATS Global Markets的数据，美国各大交易所总体成交量约为69亿股，与2月迄今的70.6亿股每日均值大体一致。

在纽约证交所下跌股和上涨股家数比为9:5，Nasdaq市场则为5:2。(完)