美国股市：收低，乌克兰紧张情势升高掼压盘势

标题新闻：截至4月18日当周美国货币市场基金资产减少107.8亿美元，至2.605万亿美元-iMoneyNet
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若美国和俄罗斯关系进一步恶化，能源股可能会下挫。
投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称，“对俄罗斯供应的抵制，将对能源行业产生严重影响。”
“若情况果真如此，你会看到随着人们了解情势的发展，市场很快做出不利的反应。”
布兰特原油期货 上涨2.13美元，结算价报111.20，美国原油期货 上涨2.33美元，结算价报104.92。标准普尔能源指数 开高，收盘下滑0.6%。
金价 触及四个月高点，提振黄金股票价格。AngloGold Ashanti 上涨2.2%至17.96美元。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有69.5亿股换手，略低于过去一个月的均值70亿股。
纽约证交所下跌与上涨个股之比为2比1,Nasdaq市场约为8比5。(完)
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路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。