美国股市：收低，乌克兰紧张情势升高掼压盘势

若美国和俄罗斯关系进一步恶化，能源股可能会下挫。

投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称，“对俄罗斯供应的抵制，将对能源行业产生严重影响。”

“若情况果真如此，你会看到随着人们了解情势的发展，市场很快做出不利的反应。”

布兰特原油期货 上涨2.13美元，结算价报111.20，美国原油期货 上涨2.33美元，结算价报104.92。标准普尔能源指数 开高，收盘下滑0.6%。

金价 触及四个月高点，提振黄金股票价格。AngloGold Ashanti 上涨2.2%至17.96美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有69.5亿股换手，略低于过去一个月的均值70亿股。

纽约证交所下跌与上涨个股之比为2比1,Nasdaq市场约为8比5。(完)