重温稿-美国股市：标普500指数收在纪录高位，因就业数据强劲

* 美国就业岗位增长，对受天气因素影响的经济而言是向好的迹象

* Nasdaq指数连涨第五周

* 乌克兰危机升级，普金对奥巴马的警告置若罔闻

* 道指上扬0.2%，标普500指数持平，Nasdaq指数回落0.4%

路透纽约3月7日 - 美国股市周五多数收高，标普500指数刷新纪录收盘高位，此前美国公布的2月非农就业岗位增幅高于预期，且1月数据被上修。

标普500指数收连续第二日收在纪录高位。周五的里程碑仍然是该指数连续第五日刷新收盘纪录。

但总体人气谨慎，且整日走势震荡，因投资者在周末前调整头寸，并密切关注正蓄势待发的乌克兰危机。

开盘后不久，标普500指数触及1,883.57点的盘中纪录高位，因数据显示，美国2月非农就业岗位增加17.5万个，预估为增加14.9万个。

但在市场消化就业数据之时，部分分析师表示，数据使美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在本月稍后的政策会议上采取进一步行动。不过，预计美联储可能会继续推进其缩减购债的计划。

“看似尽管良好的2月就业数据向正确的方向又迈进了一步，但并未改变美联储缩减购债计划的进程，”Interactive Brokers LLC的首席市场分析师Andrew Wilkinson表示。

“在最近劲扬后，股市正在经历一些不可避免的回调。从而激发对期权提供的保护的防御型需求。”

CBOE波动性指数，或VIX 回落0.7%，收报14.11。但VIX-4月和5月期权 均上扬，分别为15.83和16.45。

股市的中期前景仍然利好，但“超买的状况正在加剧，且可以预计随时会出现一波大幅、但持续时间不长的回调，”McMillan Analysis Corp的总裁Larry McMillan表示。

道琼工业指数 收升30.83点，或0.19%，至16,452.72点；标准普尔500指数 收高1.01点，或0.05%，至1,878.04点；Nasdaq指数 下滑15.903点，或0.37%，至4,336.223点。

道指和标普500指数均连涨第二周，道指攀升0.8%，标普500指数上扬1%。Nasdaq指数连涨第五周，涨幅为0.7%。

耐克 收涨1.6%，报79.46美元。艾克森美孚 攀升1.3%，报94.99美元，为涨幅居前的道指成份股，且扶助道指跑赢其他指数。

地缘政治忧虑增加，因俄罗斯总统普京对美国总统奥巴马对该国武装干预乌克兰克里米亚地区发出的警告置若罔闻。普京表示，俄罗斯无法对乌克兰俄罗斯族裔提出的求助要求置之不理。

随着克里米亚地区的紧张局势升级，投资者周一大举买入黄金、原油和谷物，之后他们再度回归全球股市。摩根士丹利全球指数 逼近六年高位。

FireEye Inc 劲挫9.5%，报81.04美元，之前这家网络安全公司为股票后续发行定价。该公司共计出售1,400万股股票，每股售价为82美元。

成交低于均值，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有约69亿股股票换手，略低于过去一个月的均值70亿股。

纽约证交所下跌与上涨个股数量分别为1,751股和1,247股，Nasdaq市场为1,320股和1,264股。(完)