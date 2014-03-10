美国股市：收低，受累于中国贸易数据疲弱以及近期波音生产受挫

美国企业：优步2016年营收达65亿美元，但仍录得庞大亏损
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。
* 中国2月意外出现贸易逆差
* 波音梦幻客机生产中机翼发现裂缝
* Facebook获瑞银上调目标价，股价再创新高
* 道指跌0.21%，标普500指数微跌0.05%，Nasdaq指数跌0.04%
路透纽约3月10日 - 美国股市周一走低，受累于中国贸易数据疲弱，以及近期波音生产受挫。
但标普500指数和Nasdaq指数仅微幅收低，受助于并购交易，以及Facebook和Alexion Pharma等公司的消息。
中国海关周六公布，中国2月出口同比下降18.1%，远逊于路透调查预估中值增长6.8%，也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比；2月进口同比增长10.1%，路透调查中值为增长8%，上月为增长10%；2月贸易逆差229.8亿美元，路透预估为顺差145亿美元。 投资人对全球第二大经济体经济放缓的担忧加重。
“市场有理由略感谨慎，出现一些获利回吐，”ING Investment Management资产配置部门主管Paul Zemsky表示。
“但数据还不足以说服我决定卖出美国股票，”他表示，“中国的影响必须要超过我们已有的对新兴市场的预期。”
波音 股价收挫1.3%，报126.89美元，该公司上周五表示，正在生产的大约40架787梦幻客机机翼上发现“细微裂缝”，令这一最新机型再受打击。
道琼工业指数 收跌34.04点，或0.21%，至16,418.68点；标准普尔500指数 微挫0.87点，或0.05%，至1,877.17点.Nasdaq指数 下跌1.775点，或0.04%，至4,334.448点。
上周五，标普500指数收在纪录收盘高位1,878.04点。
Freeport McMoRan Copper & Gold 大跌2.5%，报31.38美元，因中国经济放缓的迹象拖累伦铜跌至逾八个月低点。
Facebook 盘中创下72.15美元新高，因此前瑞银将该股目标价由72美元上调至90美元。Facebook收高3.2%，报72.03美元。
Alexion Pharmaceuticals 跳升7.1%，报180美元，此前该公司上调全年盈利和销售预估。
美国晶片生产商Freescale Semiconductor 发言人周日表示，在失踪马航上的该公司员工从事的是复杂工作，他们的工作是该公司提高营运效率和节省成本努力的一部分。Freescale股价收低1.3%，报23.09美元。
全球最大的设备租赁公司United Rentals Inc 升3.8%，报91.82美元，该公司表示，同意以7.8亿美元收购私人拥有的北美第二大特种泵租赁公司National Pump。
交易商继续关注乌克兰局势。此前不明身份武装人员在进入乌克兰克里米亚海军基地时向天开枪。俄罗斯则表示，美国已拒绝了举行新的磋商以解决危机的邀请。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有约60亿股股票换手，低于本月迄今的均值约69.8亿股。
纽约证交所下跌与上涨个股数量之比不到4:3，Nasdaq市场为7:6。(完)
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。
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路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。