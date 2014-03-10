美国股市：收低，受累于中国贸易数据疲弱以及近期波音生产受挫

* 中国2月意外出现贸易逆差

* 波音梦幻客机生产中机翼发现裂缝

* Facebook获瑞银上调目标价，股价再创新高

* 道指跌0.21%，标普500指数微跌0.05%，Nasdaq指数跌0.04%

路透纽约3月10日 - 美国股市周一走低，受累于中国贸易数据疲弱，以及近期波音生产受挫。

但标普500指数和Nasdaq指数仅微幅收低，受助于并购交易，以及Facebook和Alexion Pharma等公司的消息。

中国海关周六公布，中国2月出口同比下降18.1%，远逊于路透调查预估中值增长6.8%，也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比；2月进口同比增长10.1%，路透调查中值为增长8%，上月为增长10%；2月贸易逆差229.8亿美元，路透预估为顺差145亿美元。 投资人对全球第二大经济体经济放缓的担忧加重。

“市场有理由略感谨慎，出现一些获利回吐，”ING Investment Management资产配置部门主管Paul Zemsky表示。

“但数据还不足以说服我决定卖出美国股票，”他表示，“中国的影响必须要超过我们已有的对新兴市场的预期。”

波音 股价收挫1.3%，报126.89美元，该公司上周五表示，正在生产的大约40架787梦幻客机机翼上发现“细微裂缝”，令这一最新机型再受打击。

道琼工业指数 收跌34.04点，或0.21%，至16,418.68点；标准普尔500指数 微挫0.87点，或0.05%，至1,877.17点.Nasdaq指数 下跌1.775点，或0.04%，至4,334.448点。

上周五，标普500指数收在纪录收盘高位1,878.04点。

Freeport McMoRan Copper & Gold 大跌2.5%，报31.38美元，因中国经济放缓的迹象拖累伦铜跌至逾八个月低点。

Facebook 盘中创下72.15美元新高，因此前瑞银将该股目标价由72美元上调至90美元。Facebook收高3.2%，报72.03美元。

Alexion Pharmaceuticals 跳升7.1%，报180美元，此前该公司上调全年盈利和销售预估。

美国晶片生产商Freescale Semiconductor 发言人周日表示，在失踪马航上的该公司员工从事的是复杂工作，他们的工作是该公司提高营运效率和节省成本努力的一部分。Freescale股价收低1.3%，报23.09美元。

全球最大的设备租赁公司United Rentals Inc 升3.8%，报91.82美元，该公司表示，同意以7.8亿美元收购私人拥有的北美第二大特种泵租赁公司National Pump。

交易商继续关注乌克兰局势。此前不明身份武装人员在进入乌克兰克里米亚海军基地时向天开枪。俄罗斯则表示，美国已拒绝了举行新的磋商以解决危机的邀请。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有约60亿股股票换手，低于本月迄今的均值约69.8亿股。

纽约证交所下跌与上涨个股数量之比不到4:3，Nasdaq市场为7:6。(完)