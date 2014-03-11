美国股市：受获利了结拖累走低，三大指数收在日低附近

* 通用汽车走低，联邦检察官对该公司展开刑事调查-消息人士

* 铜价跌至2010年7月以来最低

* Men's Wearhouse收购Jos. A. Bank Clothiers

* 道指收跌0.4%，标普500指数下跌0.5%，Nasdaq指数回落0.6%

路透纽约3月11日 - 美国股市周二收跌，尾盘抛售加速，因投资者锁定近期市场上涨带来的获利，但标普500指数收位距离上周触及的纪录高位不到1%。

今日上午的交易中，三大指数在平盘上下游走，市场缺乏重大企业业绩消息，或影响市场的数据，交易缺乏方向，但三大指数收在日低附近。

服装零售商American Eagle和Urban Outfitters大跌，之前公布的财测令人失望。

“市场在上周五触及高位，投资者获利颇丰。他们只是将部分获利兑现，”FuturePath Trading LLC的期货分析师和经纪Frank Lesh表示，卖盘“有序，未出现争相抛售的情况。”

道琼工业指数 收跌67.43点，或0.41%，至16,351.25点；标准普尔500指数 下挫9.54点，或0.51%，至1,867.63点.Nasdaq指数 下跌27.260点，或0.63%，至4,307.188点。

纽约联邦检察官正在调查，通用汽车 是否应为未能妥善披露部分车辆存在的问题负刑事责任。这些问题导致13人死亡。该公司上月召回了这些问题车辆。通用汽车股价重挫5.1%，至35.18美元。

燃料电池生产商Plug Power 暴跌41.5%，报6.03美元，之前卖空机构Citron Research称，该股的公允价值为50美分。其他燃料电池生产商股价也走低，Fuel Cell Energy 急跌16.5%，报3.28美元；Ballard Power Systems 劲挫25.9%，报5.10美元；Hydrogenics Corp 急跌14.7%。

该板块之前曾一路攀升，Plug Power自去年10月底以来暴涨了940%。

Urban Outfitters 在公布低于预期的季度营收，且表示对当前季度业绩持“非常谨慎”态度后，股价大跌4.3%，报35.91美元。American Eagle Outfitters 预计的当前季度获利低于市场预期后，股价急挫7.8%，报13.10美元。

标普零售类指数 下跌0.66%。

男士服装商Men's Wearhouse 称将以约18亿美元并购同业Jos. A. Bank Clothiers 。Men's Wearhouse大涨4.7%，报57.14美元，Jos. A. Bank攀升3.9%，报64.22美元。

“企业并购活动上升，将对所属行业和有关行业带来光晕效应，”Prudential Financial市场策略师Quincy Krosby说，指稍晚传来的企业并购消息对市场提供广泛支撑。

博彩公司Boyd Gaming Corp 跳涨16.5%，报13.75美元，上日对冲基金Elliott International披露持有该公司4.99%股权。

Freeport-McMoRan Copper & Gold 下挫2.1%，令过去四日跌幅扩大至9.4%。伦敦金属交易所(LME)期铜 触及2010年7月来最低水平，库存上升和需求缓慢令期铜受压。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有约69亿股股票换手，略高于本月迄今的均值约68亿股。

纽约证交所下跌与上涨个股数量之比为约2:1，Nasdaq市场为超过8:3。(完)