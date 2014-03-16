重温稿-美国股市：收低，市场担心克里米亚公投前乌克兰和俄罗斯紧张局势升级

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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* 克里米亚周日公投前市场气氛紧张
* 美国消费者信心降低，恶劣天气或是罪魁祸首
* CBOE波动性指数劲升10%
* 道指跌0.3%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数跌0.4%
路透纽约3月14日 - 美国股市周五收低，三大股指本周均下跌，因在乌克兰克里米亚地区周末就是否加入俄罗斯举行公投前，投资人担心俄罗斯和乌克兰的紧张局势升级。
标普500指数连续第二日收在关键技术支撑水准1,850点之下，本周该指数大跌2%，为1月底来最大周度跌幅。
俄罗斯周五向克里米亚进一步派兵，并再度威胁入侵乌克兰其他地区，以回应周四晚乌克兰顿涅茨克发生的暴力事件，尽管西方要求俄罗斯撤军。
全球股市受压，金价和日圆走强，因交易商涌入避险资产。CBOE波动性指数 升9.9%，报17.82。
乌克兰和俄罗斯的紧张局势“是本周拖累股市等风险资产主要因素。”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。
“本周末的公投，以及俄罗斯和世界其他国家对此的反应，”带来许多不确定性，Hellwig称。
关键新兴市场上市交易基金(ETF)iShares MSCI Emerging Markets ETF 升0.5%，报38.40美元，昨日一度大跌近2%。
在新兴市场近期大跌后，一些市场人士相信目前是进场的时机，但分析师态度谨慎。
道琼工业指数 收跌43.22点，或0.27%，至16,065.67点；标准普尔500指数 下跌5.21点，或0.28%，至1,841.13点；Nasdaq指数 收低15.023点，或0.35%，至4,245.396点。
本周，道指跌2.35%，标普500指数下滑1.97%，Nasdaq指数下跌2.1%。
美国消费者信心3月初转弱，因异常寒冷的冬季打击了民众对经济前景的信心。周五公布的数据显示，3月汤森路透/密西根大学消费者信心指数初值从之前一月的81.6降至79.9。
劳工部公布，经季节调整后的2月生产者物价指数回落0.1%，暗示不存在通胀压力增加的风险。
General Mills 收挫2.4%，报49.77美元，该公司预计第三季盈利低于分析师预估值，因面临来自商店自家品牌的竞争加剧，且对其酸奶产品的营销开支增加。
青少年服装零售商Aeropostale Inc 公布连续第五季亏损，该股暴跌20.1%，报5.83美元。
Cooper Tire & Rubber Co 公布的第四季盈利优于预期，该股跳升6.7%，报24.36美元。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有约67亿股股票换手，低于于本月迄今的均值69亿股。(完)
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路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。