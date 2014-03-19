美国股市：收跌，因叶伦讲话加大联储将提前升息的可能性

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
* 标普500指数结束两日连涨
* 美联储声明与预期基本一致
* 第一太阳能公布财测后跳升
* 道指回落0.7%，标普500指数下跌0.6%，Nasdaq指数收挫0.6%
路透纽约3月19日 - 美国股市周三走低，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话加大了联储将较预期提前升息的可能性。
美联储放弃了将失业率作为衡量经济表现的决定性标准，明确表示将参考一系列指标来决定升息时间。
叶伦在政策会议结束后的记者会上表示，从结束当前的量化宽松计划到首次升息之间的一段“相当长时期”可能是六个月。她的讲话发表后，股市扩大跌幅。
市场预计，量化宽松计划将在今年年底前后结束，六个月的时滞将意味着美联储首次升息的时间表提前。很多市场人士之前曾预计，联储将在明年下半年升息。
“毫无疑问，她将升息的时间提前了一点，我认为这完全出乎市场的预料，因为投资者普遍认为她的政策立场更偏温和，”Clearpool Group的首席执行长Peter Kenny表示。
“这并非非常强硬的讲话，但事实是，这出乎市场预料。”
美联储还表示将每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。
标普500指数距离纪录收盘高位不到1%，尽管经济晴雨表企业联邦快递 发布低迷财测。围绕乌克兰的地缘政治忧虑仍是市场关注的焦点。
联邦快递公布的业绩不及市场预期，并发布了疲弱的全年获利预估，但该公司表示，业务因冬季风暴遭受重创。该股下跌0.1%，收报138.38美元。
道琼工业指数 收跌114.02点，或0.7%，至16,222.17点；标准普尔500指数 下滑11.48点，或0.61%，至1,860.77点；Nasdaq指数 收低25.711点，或0.59%，至4,307.602点。
股市本周初上扬，受助于地缘政治忧虑缓和，但成交清淡。标普500指数 在之前两个交易日累积攀升1.7%，为2月初以来最大两日涨幅。
第一太阳能 暴涨20.6%，报69.40美元，为涨幅最大的标普500指数成份股，该公司之前预计，今年营收将增长21%。第一太阳能还表示，正与通用电气 共同开发低本高效的太阳能发电厂。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有60亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值67亿股。
预计周五成交将放量，因有数个期权合约到期的同时，还有多个指数调整权重。瑞士信贷估计，标普500指数调整权重，将产生总计140亿美元的成交额，其他指数调整权重，也将带来60亿美元的成交额。
纽约证交所，上涨股与下跌股之比为1:3，Nasdaq市场的比率约为1:2。(完)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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