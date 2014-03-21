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市场报道 | 2014年 3月 21日 星期五 21:43 BJT

美国股市：开盘走升，主要股指本周料强劲上涨

路透纽约3月21日 - 美国股市周五开盘上涨，主要股指本周料录得较大涨幅，不过乌克兰紧张局势仍在持续，地缘政治担忧依然存在。

道琼工业指数 上涨75.24点，或0.46%，至16,406.29；标普500指数 上涨9.68点，或0.52%，至1,881.69。Nasdaq指数 上涨20.97点，或0.49%，报4,340.25。(完)
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