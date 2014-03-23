重温稿-美国股市：受投资人周末前锁定获利拖累收低，本周上扬

* 赛门铁克裁掉执行长，股价下挫

* 市场仍关注俄罗斯和美国就乌克兰的紧张局势

* 耐克在公布业绩后下滑

* 道指跌0.2%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数下挫1%

路透纽约3月21日 - 美国股市周五下滑，因周末前投资人对升势强劲的企业锁定获利，令股市回吐稍早的涨幅。标普500指数在盘中创下纪录高位。

在盘中创下1,883.97点的历史高位后，标普500指数失去动能。生物科技股跌幅居前，Biogen Idec Inc 大跌8.2%，报318.53美元，Gilead Sciences Inc 收挫4.6%，报72.07美元，这是对标普500指数拖累最大的两个成份股。Nasdaq生物科技指数 重挫4.4%。

美国议员要求Gilead解释丙肝新药Sovaldi高达8.4万美元的定价，医保公司和政府医保计划对该药不买账。

Themis Trading交易部门联席经理Joe Saluzzi表示，“投资人一直在抛售，尤其是科技股，首当其冲是生物科技股。显而易见，这是动能板块，所有的动能股遭遇重创。”

在俄罗斯总统普京签署法令，完成将克里米亚纳入俄罗斯后，投资人继续留意地缘政治问题。在美国决定对普京的亲信实施制裁后，俄罗斯股市MICEX指数 下挫1%。

运动服饰与鞋履生产商耐克 周四警告称，主要新兴市场货币走软将严重影响本季及未来财年的获利。该股重挫5.1%，报75.21美元，对道指的拖累最大。

道琼工业指数 收跌28.28点，或0.17%，至16,302.77点；标准普尔500指数 下跌5.49点，或0.29%，至1,866.52点；Nasdaq指数 收低42.498点，或0.98%，至4,276.788点。

本周，道指升1.5%，标普500指数涨1.4%，Nasdaq指数攀升0.7%。

First Solar 继续近期的劲升势头，攀升4.1%，报73.37美元，连升六个交易日，期内涨幅高达38%。

电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec) 暴跌12.9%，报18.20美元，昨日该公司裁掉了执行长Steve Bennett，这是其不到两年内第二次对执行长动手，令投资人担心该公司改革的努力。

尽管近期市场走强，但在上涨的交易日内成交量没有跟上，显示走势缺乏说服力。

但周五由于选择权到期加上多个指数调整权重，成交量获得提振。瑞士信贷估计，标普500指数调整权重，将产生总计140亿美元的成交额，其他指数调整权重，也将带来60亿美元的成交额。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有96亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值66.9亿股。

业绩方面，Tiffany & Co 公布的第四季经季节调整净利和财测均低于市场预估，该股下滑0.5%，报90.73美元。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四表示，美国的大银行有足够的资本缓冲来应对经济急剧恶化的情况。美联储宣布，参与年度压力测试的30家大型银行中，29家满足最低资本充足率要求。

在最新一轮压力测试从中，除Zions Bancorp 外，其余的大型银行均达到了5%的一级资本充足率要求。Zions Bancorp重挫5.3%，报31.24美元。

纽约证交所，上涨股和下跌股分别为1,776家和1,257家，Nasdaq市场则分别为1,113家和1,553家。(完)