重温稿-美国股市：受投资人周末前锁定获利拖累收低，本周上扬

中国个股：上海成立规模100亿元的集成电路产业基金，万业企业参与认购
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
* 赛门铁克裁掉执行长，股价下挫
* 市场仍关注俄罗斯和美国就乌克兰的紧张局势
* 耐克在公布业绩后下滑
* 道指跌0.2%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数下挫1%
路透纽约3月21日 - 美国股市周五下滑，因周末前投资人对升势强劲的企业锁定获利，令股市回吐稍早的涨幅。标普500指数在盘中创下纪录高位。
在盘中创下1,883.97点的历史高位后，标普500指数失去动能。生物科技股跌幅居前，Biogen Idec Inc 大跌8.2%，报318.53美元，Gilead Sciences Inc 收挫4.6%，报72.07美元，这是对标普500指数拖累最大的两个成份股。Nasdaq生物科技指数 重挫4.4%。
美国议员要求Gilead解释丙肝新药Sovaldi高达8.4万美元的定价，医保公司和政府医保计划对该药不买账。
Themis Trading交易部门联席经理Joe Saluzzi表示，“投资人一直在抛售，尤其是科技股，首当其冲是生物科技股。显而易见，这是动能板块，所有的动能股遭遇重创。”
在俄罗斯总统普京签署法令，完成将克里米亚纳入俄罗斯后，投资人继续留意地缘政治问题。在美国决定对普京的亲信实施制裁后，俄罗斯股市MICEX指数 下挫1%。
运动服饰与鞋履生产商耐克 周四警告称，主要新兴市场货币走软将严重影响本季及未来财年的获利。该股重挫5.1%，报75.21美元，对道指的拖累最大。
道琼工业指数 收跌28.28点，或0.17%，至16,302.77点；标准普尔500指数 下跌5.49点，或0.29%，至1,866.52点；Nasdaq指数 收低42.498点，或0.98%，至4,276.788点。
本周，道指升1.5%，标普500指数涨1.4%，Nasdaq指数攀升0.7%。
First Solar 继续近期的劲升势头，攀升4.1%，报73.37美元，连升六个交易日，期内涨幅高达38%。
电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec) 暴跌12.9%，报18.20美元，昨日该公司裁掉了执行长Steve Bennett，这是其不到两年内第二次对执行长动手，令投资人担心该公司改革的努力。
尽管近期市场走强，但在上涨的交易日内成交量没有跟上，显示走势缺乏说服力。
但周五由于选择权到期加上多个指数调整权重，成交量获得提振。瑞士信贷估计，标普500指数调整权重，将产生总计140亿美元的成交额，其他指数调整权重，也将带来60亿美元的成交额。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有96亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值66.9亿股。
业绩方面，Tiffany & Co 公布的第四季经季节调整净利和财测均低于市场预估，该股下滑0.5%，报90.73美元。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四表示，美国的大银行有足够的资本缓冲来应对经济急剧恶化的情况。美联储宣布，参与年度压力测试的30家大型银行中，29家满足最低资本充足率要求。
在最新一轮压力测试从中，除Zions Bancorp 外，其余的大型银行均达到了5%的一级资本充足率要求。Zions Bancorp重挫5.3%，报31.24美元。
纽约证交所，上涨股和下跌股分别为1,776家和1,257家，Nasdaq市场则分别为1,113家和1,553家。(完)
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