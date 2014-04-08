美国股市：结束三日连跌收涨，因科技股反弹

中美贸易：美国寻求对中国牛肉出口以及金融服务市场准入--白宫发言人
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
* 亚马逊和雅虎跳涨，投资者买入互联网'受创股'
* 美国铝业公布业绩后盘后股价上扬，业绩期开锣
* 道指收涨0.1%，标普500指数上扬0.4%，Nasdaq指数攀升0.8%
路透纽约4月8日 - 美国股市周二结束三日连跌收涨，因投资者买入之前受创的社交媒体和互联网股票。
今日涨幅居前的个股包括，亚马逊 跳升2.9%，报327.07美元。雅虎 攀升2.3%，报33.83美元。LinkedIn Corp 劲扬5.9%，报169.10美元。
Global X社交媒体类股指数 上扬2.4 %，收报18.50。
但银行股走低限制道指涨幅。高盛 下跌1.3%，收报156.56美元。摩根大通 回落0.3%，收报58.85美元。
美国铝业 盘后公布首季录得亏损，受累于重组支出。为首季业绩期拉开帷幕。该股盘后跳升超过2%。
零售商Bed, Bath & Beyond 计划在周三公布业绩。而摩根大通和富国银行 将在周五公布业绩。
“具有讽刺意味的是，在标普500指数接近纪录高位之时，调降季度每股收益预估的该指数成份股数量也处于历史高位，”Newedge USA, LLC市场策略部董事Robbert van Batenburg表示。
“尽管上述统计数据令人担忧，但这已经成为了一种惯例，很多公司在每季度业绩公布前，逐步设法压低市场对其ESP的预估，以便实际公布的业绩‘强于’过低的分析师预估。”
汤森路透提供的数据显示，标普500指数成份股企业首季获利预计仅较上年同期增长1%。上述预期大大低于年初预估的增长6.5%。
全美的企业都将首季业绩不佳归因于冬季严寒天气，但投资者预计第二季度业绩会快速反弹。
金融股今日备受关注，监管机构敲定了限制银行对债务的依赖的规定。根据新规，美国最大的八家银行必须在2018年之前累计筹集约680亿美元的资金以满足新规。此项规定旨在防止金融危机复发。
规定将适用于摩根大通、花旗集团 、美国银行 、富国银行、高盛、摩根士丹利 、纽约梅隆银行 和道富银行 。
近期遭抛售的生物科技股今日在平盘上下拉锯。Nasdaq生物科技股指数 回落0.4%。Gilead Sciences Inc 为跌幅最大的标普500指数成份股之一，急跌3.1%，收报70.01美元。
道琼工业指数 收高10.27点，或0.06%，至16,256.14点；标准普尔500指数 收涨6.92点，或0.38%，至1,851.96点；Nasdaq指数 上涨33.234点，或0.81%，至4,112.986点。
标普500指数之前三个交易日录得1月底以来最大三日连跌，Nasdaq指数录得2011年11月以来最大三日跌幅。
指标标普500指数盘中升穿切入位在1,840点附近的50移动均线这一关键支撑位。该指数过去一个月间曾多次升至1,840点之上。
与今日的涨势形成对照，网络流量管理软件生产商Gigamon Inc 暴跌33.9%，收报17.31美元，因该公司预计首季营收低于预期。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有67亿股股票换手，略低本月迄今日成交均值68亿股。
纽约证交所涨跌股之比为约2:1，Nasdaq市场的比率为约17:9。(完)
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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