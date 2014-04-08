美国股市：结束三日连跌收涨，因科技股反弹

* 亚马逊和雅虎跳涨，投资者买入互联网'受创股'

* 美国铝业公布业绩后盘后股价上扬，业绩期开锣

* 道指收涨0.1%，标普500指数上扬0.4%，Nasdaq指数攀升0.8%

路透纽约4月8日 - 美国股市周二结束三日连跌收涨，因投资者买入之前受创的社交媒体和互联网股票。

今日涨幅居前的个股包括，亚马逊 跳升2.9%，报327.07美元。雅虎 攀升2.3%，报33.83美元。LinkedIn Corp 劲扬5.9%，报169.10美元。

Global X社交媒体类股指数 上扬2.4 %，收报18.50。

但银行股走低限制道指涨幅。高盛 下跌1.3%，收报156.56美元。摩根大通 回落0.3%，收报58.85美元。

美国铝业 盘后公布首季录得亏损，受累于重组支出。为首季业绩期拉开帷幕。该股盘后跳升超过2%。

零售商Bed, Bath & Beyond 计划在周三公布业绩。而摩根大通和富国银行 将在周五公布业绩。

“具有讽刺意味的是，在标普500指数接近纪录高位之时，调降季度每股收益预估的该指数成份股数量也处于历史高位，”Newedge USA, LLC市场策略部董事Robbert van Batenburg表示。

“尽管上述统计数据令人担忧，但这已经成为了一种惯例，很多公司在每季度业绩公布前，逐步设法压低市场对其ESP的预估，以便实际公布的业绩‘强于’过低的分析师预估。”

汤森路透提供的数据显示，标普500指数成份股企业首季获利预计仅较上年同期增长1%。上述预期大大低于年初预估的增长6.5%。

全美的企业都将首季业绩不佳归因于冬季严寒天气，但投资者预计第二季度业绩会快速反弹。

金融股今日备受关注，监管机构敲定了限制银行对债务的依赖的规定。根据新规，美国最大的八家银行必须在2018年之前累计筹集约680亿美元的资金以满足新规。此项规定旨在防止金融危机复发。

规定将适用于摩根大通、花旗集团 、美国银行 、富国银行、高盛、摩根士丹利 、纽约梅隆银行 和道富银行 。

近期遭抛售的生物科技股今日在平盘上下拉锯。Nasdaq生物科技股指数 回落0.4%。Gilead Sciences Inc 为跌幅最大的标普500指数成份股之一，急跌3.1%，收报70.01美元。

道琼工业指数 收高10.27点，或0.06%，至16,256.14点；标准普尔500指数 收涨6.92点，或0.38%，至1,851.96点；Nasdaq指数 上涨33.234点，或0.81%，至4,112.986点。

标普500指数之前三个交易日录得1月底以来最大三日连跌，Nasdaq指数录得2011年11月以来最大三日跌幅。

指标标普500指数盘中升穿切入位在1,840点附近的50移动均线这一关键支撑位。该指数过去一个月间曾多次升至1,840点之上。

与今日的涨势形成对照，网络流量管理软件生产商Gigamon Inc 暴跌33.9%，收报17.31美元，因该公司预计首季营收低于预期。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有67亿股股票换手，略低本月迄今日成交均值68亿股。

纽约证交所涨跌股之比为约2:1，Nasdaq市场的比率为约17:9。(完)