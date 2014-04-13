重温稿-美国股市：Nasdaq指数收在4,000点之下，为2月初来首见

* 动能股和生物科技股再度重挫

* 标普500指数和Nasdaq指数周度跌幅为2012年6月来最大

* 道指跌0.9%，标普500指数跌1%，Nasdaq指数重挫1.3%

路透纽约4月11日 - 美国股市周五在交投震荡中下挫，Nasdaq指数跌至4,000点以下，为2月初来首次。

尾盘卖压加重，生物科技股和其它动能股再度引领Nasdaq指数大幅下挫。摩根大通业绩令人失望也给了投资人卖出部分银行股的理由。

本周，标普500指数下挫2.6%，nasdaq指数大跌3.1%，周度跌幅均为2012年6月来最大。道指跌2.3%。

“今日延续一周来的跌势。生物科技等动能股的颓势令投资人担心市场短期前景，最终引发全面抛售，”Banyan Partners首席市场策略师Robert Pavlik表示。

“我们对市场长期展望并没有改变，因为如果你理解市场为何遭抛售，你会知道这是不理性的，不合情理。”他还指出。

道琼工业指数 收跌143.37点，或0.89%，至16,026.75点；标准普尔500指数 收低17.39点，或0.95%，至1,815.69点；Nasdaq指数 收跌54.372点，或1.34%，至3,999.734点。

Nasdaq指数跌穿4,000点，为2月初来首次，许多市场一度热捧的股票目前的价位远低于六七周前才触及的纪录高位。

摩根大通 收挫3.7%，报55.30美元，对标普500指数的拖累最大，盘前该行公布的季度盈利远逊预期，因证券交易营收下滑。

标普金融股指数 跌1.2%，为标普500指数中表现最差的板块。

Nasdaq生物科技股指数 大跌2.8%，稍早一度上扬1%。Global X社交网络股指数 跌2.3%，Facebook 和LinkedIn 都是该指数的成份股。Facebook收低1.1%，报58.53美元，LinkedIn跌2.5%，报165.78美元。

富国银行 逆市收高0.8%，报48.08美元，此前该行公布首季净利增长14%。

Herbalife 暴跌14%，报51.48美元，此前金融时报报道，美国司法部和联邦调查局(FBI)已展开对该公司的调查。

尽管近期下挫，投资人看来仍对股市痴心不改。根据汤森路透旗下Lipper服务周四公布的数据，截至4月9日该周，美国基金投资人向股市基金投入了89亿美元。

今日公布的经济数据显示消费者在4月初对经济更为乐观。4月初汤森路透/密西根大学消费者信心指数攀升至82.6，为7月以来最高，3月为80.0。

而美国3月生产者物价指数(PPI)录得九个月来最大月度涨幅，因食品和贸易服务成本急升，表明生产领域的价格有所攀升。经季节性调整后，3月最终需求生产者物价指数增长0.5%，为去年6月以来最大月度升幅，2月为下滑0.1%。

成交放量，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所有73亿股股票换手，远高于本月迄今日成交均值69亿股。(完)