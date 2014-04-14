美国股市：收高，受花旗业绩和零售销售数据支撑

* 花旗公布业绩后，今日升幅在标普500指数成份股中居前

* 生物科技股扭转稍早升势，令Nasdaq指数承压

* 美国3月零售销售增幅为一年半最大

* 布兰特原油期货跳升，能源股跟随升势

* 道指升0.9%，标普500指数升0.8%，Nasdaq指数收高0.6%

路透纽约4月14日 - 美国股市周一收涨，花旗集团业绩和强劲的零售销售数据给了投资人买入股票的理由，尽管地缘政治不确定性再度浮现。

因花旗集团强劲的业绩以及利多的零售销售数据提振了市场人气，美股今日高开，但在收盘前最后一个小时，股市回吐升幅。Nasdaq指数和标普500指数都一度由升转跌，不过很快又重拾升势。

在乌克兰东部亲俄分离主义者周一无视政府的最后通牒，仍占领政府大楼，而乌克兰Slaviansk城的叛乱分子明目张胆要求俄罗斯总统普京帮助后，地缘政治忧虑再度成为市场焦点。

花旗集团 领涨金融股，该行公布的季度盈利优于预期，受助于其问题资产亏损减少，尽管营收下滑。花旗集团上扬4.4%，报47.67美元，标普金融股指数 攀升0.8%，KBW银行股指数 升0.7%。

其它金融股中，美国银行 升1.5%，报16美元，摩根士丹利 大涨2.1%，报29.06美元。

“我们正处于业绩基本面和地缘政治普遍不确定性的拉锯战中，迄今部分企业业绩看上去还不错，但市场对地缘政治不明朗局势没有足够重视，”ConvergEx首席市场策略师Nicholas Colas表示。

生物科技股走势仍波动，Nasdaq生物科技股指数 盘中一度大涨2.7%及一度大跌1.9%，终场收平。上周五，生物科技股进入熊市区域，即从高位回落了20%，因投资人对之前大涨的该类股份获利了结，这拖累Nasdaq指数两个月内首次跌穿4,000点。

Intuitive Surgical 大跌3.3%，报425美元，为跌幅最大的标普500指数成份股。

道琼工业指数 收高146.49点，或0.91%，至16,173.24点；标准普尔500指数 收高14.92点，或0.82%，至1,830.61；Nasdaq指数 上扬22.96点，或0.57%，至4,022.69点。

俄罗斯和美国的紧张关系周末升温，因俄罗斯战斗机多次低空近距离飞过黑海上的一美国船只。

俄罗斯股指 跌1.3%，俄罗斯卢布兑美元 触及三周最低，因乌克兰积极备战，加剧了对俄罗斯可能军事干预，以及西方国家可能加大对俄制裁的忧虑。

布兰特原油期货 攀升1.4%，因担心供应受阻或对俄罗斯进一步制裁。标普能源股指数 升1.3%，为今日表现最佳的板块之一。

美国3月零售销售增幅为一年半最大，明确显示美国经济正逐步摆脱严冬的桎梏。

Aspen Insurance Holdings 跳升11.2%，报43.77美元，此前Endurance Specialty 提出以32亿美元现金加股票收购Aspen。Endurance下滑2.8%，报52.32美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有59.6亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值69.6亿股。

纽约证交所约63%的股票上涨，Nasdaq市场则有51%的股票收高。(完)