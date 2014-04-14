美国股市：收高，受花旗业绩和零售销售数据支撑

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
* 花旗公布业绩后，今日升幅在标普500指数成份股中居前
* 生物科技股扭转稍早升势，令Nasdaq指数承压
* 美国3月零售销售增幅为一年半最大
* 布兰特原油期货跳升，能源股跟随升势
* 道指升0.9%，标普500指数升0.8%，Nasdaq指数收高0.6%
路透纽约4月14日 - 美国股市周一收涨，花旗集团业绩和强劲的零售销售数据给了投资人买入股票的理由，尽管地缘政治不确定性再度浮现。
因花旗集团强劲的业绩以及利多的零售销售数据提振了市场人气，美股今日高开，但在收盘前最后一个小时，股市回吐升幅。Nasdaq指数和标普500指数都一度由升转跌，不过很快又重拾升势。
在乌克兰东部亲俄分离主义者周一无视政府的最后通牒，仍占领政府大楼，而乌克兰Slaviansk城的叛乱分子明目张胆要求俄罗斯总统普京帮助后，地缘政治忧虑再度成为市场焦点。
花旗集团 领涨金融股，该行公布的季度盈利优于预期，受助于其问题资产亏损减少，尽管营收下滑。花旗集团上扬4.4%，报47.67美元，标普金融股指数 攀升0.8%，KBW银行股指数 升0.7%。
其它金融股中，美国银行 升1.5%，报16美元，摩根士丹利 大涨2.1%，报29.06美元。
“我们正处于业绩基本面和地缘政治普遍不确定性的拉锯战中，迄今部分企业业绩看上去还不错，但市场对地缘政治不明朗局势没有足够重视，”ConvergEx首席市场策略师Nicholas Colas表示。
生物科技股走势仍波动，Nasdaq生物科技股指数 盘中一度大涨2.7%及一度大跌1.9%，终场收平。上周五，生物科技股进入熊市区域，即从高位回落了20%，因投资人对之前大涨的该类股份获利了结，这拖累Nasdaq指数两个月内首次跌穿4,000点。
Intuitive Surgical 大跌3.3%，报425美元，为跌幅最大的标普500指数成份股。
道琼工业指数 收高146.49点，或0.91%，至16,173.24点；标准普尔500指数 收高14.92点，或0.82%，至1,830.61；Nasdaq指数 上扬22.96点，或0.57%，至4,022.69点。
俄罗斯和美国的紧张关系周末升温，因俄罗斯战斗机多次低空近距离飞过黑海上的一美国船只。
俄罗斯股指 跌1.3%，俄罗斯卢布兑美元 触及三周最低，因乌克兰积极备战，加剧了对俄罗斯可能军事干预，以及西方国家可能加大对俄制裁的忧虑。
布兰特原油期货 攀升1.4%，因担心供应受阻或对俄罗斯进一步制裁。标普能源股指数 升1.3%，为今日表现最佳的板块之一。
美国3月零售销售增幅为一年半最大，明确显示美国经济正逐步摆脱严冬的桎梏。
Aspen Insurance Holdings 跳升11.2%，报43.77美元，此前Endurance Specialty 提出以32亿美元现金加股票收购Aspen。Endurance下滑2.8%，报52.32美元。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有59.6亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值69.6亿股。
纽约证交所约63%的股票上涨，Nasdaq市场则有51%的股票收高。(完)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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