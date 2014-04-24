美国股市：苹果宣布拆股后大涨提振Nasdaq指数，乌克兰局势紧张打压大盘

* 苹果宣布以7：1比例拆股后，股价上扬

* 卡特彼勒公布业绩后上涨，Verizon和3M下滑

* 道指收平，标普500指数升0.2%，Nasdaq指数收高0.5%

路透纽约4月24日 - 美国股市Nasdaq指数周四在震荡交投中小涨，受助于苹果上日公布强劲业绩后股价大涨，但乌克兰局势紧张限制了股市升幅。

美国市值最大的公司-苹果 跳升8.2%，报567.77美元，为8月来最大单日升幅，昨日该公司公布的季度营收远胜预期。苹果还批准了追加回购300亿美元股份的计划，上调股息和授权以7：1比例拆股。

标普资讯科技股指数 升1.1%，为今日表现最好的板块。

美股三大股指今日都大幅高开，Nasdaq指数一度攀升超过1%，但在交易的最初半小时迅速转跌。美股之后从日低反弹，涨势主要集中在Nasdaq指数，但今日收盘也远低于日高。

今日的震荡走势大多是受到俄罗斯国防部长Sergei Shoigu的讲话影响。他表示，俄罗斯开始在同乌克兰接壤的边境附近举行军演。乌克兰外交部也做出回应，要求俄罗斯在48小时内解释军演，并提供细节。

“市场侧重在近期对股市有利的消息，因此上涨，”Fort Pitt Capital Group高级股市研究分析师Kim Forrest表示。

“不过，全球有一些热点地区的紧张局势不断升级，毫无缓解的迹象，市场需要应对。”

卡特彼勒 公布盈利优于预期，并上调全年财测，该股收高1.8%，报105.28美元。

Verizon Communications Inc 和3M Co 公布的业绩不及预期，分别下挫2.4%和1%，限制了道指的升势。

标普电信股指数 跌1.7%，在过去两日大跌3.8%，为自6月来表现最差的两日。

道琼工业指数 收平，报16,501.65点；标准普尔500指数 收升3.22点，或0.17%，至1,878.61点；Nasdaq指数 收涨21.372点，或0.52%，至4,148.338点。

收盘后，微软 公布了第三季业绩，该股盘后大涨2.4%，报40.40美元。

亚马逊 盘后公布首季净利跳升32%，营收增长23%，盘后该股升0.5%，报338.89美元。

Facebook Inc 周三收盘后公布首季营收跳升72%，受移动广告业务提振。该股今日在平盘上下游走，收盘跌0.8%，报60.87美元。

汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业首季获利预计较上年同期增长2.9%。大大低于年初预估的增长6.5%，但高于上周的预估值0.6%。

成交清淡，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有60.7亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值65.9亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,535和1,465家，Nasdaq市场为 1,494和1,087家。(完)