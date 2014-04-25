美国股市：受亚马逊公布业绩后重挫拖累收低，本周下滑

* 亚马逊公布业绩后重挫，Visa和福特汽车也走软

* 微软业绩胜预期，股价小涨

* 投资人担心乌克兰暴力冲突后果

* 道指收低0.9%，标普500指数跌0.8%，Nasdaq指数大跌1.8%

路透纽约4月25日 - 美国股市周五下跌，受累于非必需消费品类股的跌势，亚马逊和福特汽车等指标股在公布季度业绩后回落。

亚马逊 重挫9.9%，报303.83美元，在标普500指数成份股中表现最差，其他经高涨板块也随之走软。社交网络股下滑，推特 大跌7.1%，报41.61美元，Nasdaq生物科技股指数 下挫2.4%，因投资人再度规避较高风险板块。Global X社交网络指数ETF 急跌5.3%，为自2011年11月上市以来表现第二差的一天。

不过，尽管周五下滑，标普500指数本周仍几近收平，目前离历史高位仍只差2%。

亚马逊周四收盘后公布第一季营收增长超出预期，但随着该公司进军新业务领域，在技术、内容和新仓库方面的支出大幅增加。

美国第二大汽车生产商福特汽车 大跌3.3%，报15.78美元，该公司公布的首季盈利不及预期，受到北美老款汽车的保修成本增加4亿美元影响。

两家股票打压标普非必需消费品类股指数 下挫1.7%，为今日表现最差的板块。

“投资人正利用任何升势获利了结，因他们认为股市将下探。”O’Neil Securities纽约证交所场内分支主管Ken Polcari表示。

投资人继续关注乌克兰地缘政治紧张局势，这在周末前给市场带来一些不安情绪。白宫表示，美国总统奥巴马和欧洲四大盟友周五同意，如果俄罗斯没有遵守乌克兰和平协议，将一道让俄罗斯“付出代价”。

尽管近期在财报季，乌克兰局势受关注的程度退居次席，但投资人仍对紧张局势升级可能的后果感到不安。Visa Inc 周四晚表示，美国对俄罗斯制裁影响其信用卡交易量。Visa股价下挫5%，报198.93美元，令道指承压。

上涨个股中，微软 公布的业绩胜预期，且投资人对微软新的业务重点-移动和云计算感到乐观。微软小涨0.1%，报39.91美元。

道琼工业指数 收跌140.19点，或0.85%，报16,361.46点；标准普尔500指数 收低15.21点，或0.81%，至1,863.40点；Nasdaq指数 收跌72.777点，或1.75%，至4,075.561点。

本周，道指下跌0.3%，标准普尔500指数下滑0.1%，Nasdaq指数跌0.5%。

汤森路透数据显示，标普500指数成份股企业首季获利预计较上年同期增长3.3%。大大低于年初预估的增长6.5%，但高于上周的预估值0.6%。

今日公布的经济数据显示，汤森路透/密歇根大学4月消费者信心指数升至九个月高位，但美国服务业扩张速度放缓。

成交清淡，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有54.9亿股股票换手，远低于本月迄今日成交均值65.7亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为1：2，Nasdaq市场为 约1：5。(完)