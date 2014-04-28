美国股市：苹果和辉瑞上涨扶助标普500指数收高，Nasdaq指数下滑

* 辉瑞研究收购阿斯利康的下一步行动

* 亚马逊领跌Nasdaq指数

* 美银下滑，此前该行搁置增加派息和股份回购计划

* 道指收高0.5%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数收低0.03%

路透纽约4月28日 - 美股道指和标普500指数周一收涨，盘中走势震荡，苹果 和辉瑞 上扬扶助抵御对部分高成长科技股的又一轮抛售。

Nasdaq指数微幅收低，盘中一度下挫超过1%后在尾盘反弹。亚马逊 领跌Nasdaq指数，延续公布业绩后上周五的大跌走势。

制药行业一波购并热潮提振股价，辉瑞 升4.2%，报32.04美元，此前该公司表示，正研究可能以1,000亿美元收购英国制药商阿斯利康(AstraZeneca) 的下一步行动，之前两次尝试都被拒绝了。辉瑞上扬扶助支撑道指。

“之前我们看到是投资人进一步从高贝它系数动能股中轮换出来，我认为投资人从许多科技股转投苹果，苹果刚公布了强劲的业绩，并宣布回购和增加派息。”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke表示。

“显而易见，暂时而言，投资人看好制药医保行业的购并活动。”

道琼工业指数 收高87.28点，或0.53%，至16,448.74点；标准普尔500指数 收高6.03点，或0.32%，至1,869.43点；Nasdaq指数 下跌1.161点，或0.03%，至4,074.401点。

苹果大涨3.9%，报594.09美元，该股自上周三收盘公布业绩后已猛涨13.2%。

亚马逊收低2.4%，报296.58美元，Facebook 跌2.7%，报56.14美元。近几周这些高增值的股票受创，因投资人撤出科技和生物科技股。

美国银行 重挫6.3%，报14.95美元，此前该行宣布将搁置计划的增加派发季度股息和最新的股份回购，因错误计算了账面资本。

路透援引消息人士报导，欧洲央行总裁德拉吉认为离实施量化宽松政策仍有一些距离后，美股三大股指盘中下滑。

中国政府周末下令视频网站禁止播放包括“生活大爆炸”在内的四部美剧后，中国网络股下滑。百度 急挫7.4%，报150.93美元。

成交清淡，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有74亿股股票换手，高于本月迄今日成交均值65亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为8:7，Nasdaq市场为 约5:8。(完)