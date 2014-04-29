美国股市：收高，受企业业绩及高成长股反弹带动

* 默克季度盈利胜预期，但营收不及预期

* 推特收盘后公布业绩

* 更多美国企业季度盈利优于预期

* 道指和标普500指数收高0.5%，Nasdaq指数升0.7%

路透纽约4月29日 - 美国股市周二上涨，受助于默克 等企业季报良好，以及Facebook 和其他高增长股反弹。

默克股价攀升3.6%，报58.72美元，给予标普500指数的提振作用最大，此前该公司公布的盈利优于预期。

医保行业有更多的购并活动也提振市况，英国Reckitt Benckiser Group Plc 确认正在洽商收购默克的消费者医疗保健业务。

随着制药业者强化旗下最具战力事业、并退出相对羸弱的业务，连串的制药业交易料将开启十年来罕见的收购活动新时代。在大型医药公司把主要精力放在少量核心业务的同时，而规模较小的专业和普通药生产商寻求扩大规模。

“投资人认为购并活动是市况良好的迹象，显示企业愿意且有能力提供大量现金或/及股票，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。

他指出，标普500指数成份股企业中多数公布的盈利强于预期，尽管是下调后的预期，这对市场也有支撑作用。

不过，随着越来越多的企业公布了业绩，盈利预估已经反弹。汤森路透数据显示，基于目前已经公布的业绩和对尚未公布财报的企业业绩的预估，标普500指数成份股企业首季获利预计较上年同期增长3.7%，这高于月初时的2.1%。

道琼工业指数 收高86.63点，或0.53%，至16,535.37点；标准普尔500指数 收高8.9点，或0.48%，至1,878.33点；Nasdaq指数 上升29.142点，或0.72%，至4,103.543点。

Facebook 收高3.6%，报58.15美元，领涨Nasdaq指数，昨日该股同其他动能股一道走软。

推特 收高4.6%，报42.62美元，盘后该公司公布业绩，显示月度活跃用户达到2.55亿，高于之前一季，但仍不能令投资人满意，该股盘后急挫8.6%。

下跌个股中，Coach Inc 公布北美销售大幅下滑，股价重挫9.3%，报45.71美元。

Archer Daniels Midland Co 首季盈利和销售均不及预期，股价挫跌2.6%，报43.23美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有63亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值66亿股。

美联储周二开始为期两日的货币政策会议，预计将在周三宣布再度削减购债规模。投资人也急于寻找何时可能升息的指引。