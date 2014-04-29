美国股市：收高，受企业业绩及高成长股反弹带动

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
* 默克季度盈利胜预期，但营收不及预期
* 推特收盘后公布业绩
* 更多美国企业季度盈利优于预期
* 道指和标普500指数收高0.5%，Nasdaq指数升0.7%
路透纽约4月29日 - 美国股市周二上涨，受助于默克 等企业季报良好，以及Facebook 和其他高增长股反弹。
默克股价攀升3.6%，报58.72美元，给予标普500指数的提振作用最大，此前该公司公布的盈利优于预期。
医保行业有更多的购并活动也提振市况，英国Reckitt Benckiser Group Plc 确认正在洽商收购默克的消费者医疗保健业务。
随着制药业者强化旗下最具战力事业、并退出相对羸弱的业务，连串的制药业交易料将开启十年来罕见的收购活动新时代。在大型医药公司把主要精力放在少量核心业务的同时，而规模较小的专业和普通药生产商寻求扩大规模。
“投资人认为购并活动是市况良好的迹象，显示企业愿意且有能力提供大量现金或/及股票，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。
他指出，标普500指数成份股企业中多数公布的盈利强于预期，尽管是下调后的预期，这对市场也有支撑作用。
不过，随着越来越多的企业公布了业绩，盈利预估已经反弹。汤森路透数据显示，基于目前已经公布的业绩和对尚未公布财报的企业业绩的预估，标普500指数成份股企业首季获利预计较上年同期增长3.7%，这高于月初时的2.1%。
道琼工业指数 收高86.63点，或0.53%，至16,535.37点；标准普尔500指数 收高8.9点，或0.48%，至1,878.33点；Nasdaq指数 上升29.142点，或0.72%，至4,103.543点。
Facebook 收高3.6%，报58.15美元，领涨Nasdaq指数，昨日该股同其他动能股一道走软。
推特 收高4.6%，报42.62美元，盘后该公司公布业绩，显示月度活跃用户达到2.55亿，高于之前一季，但仍不能令投资人满意，该股盘后急挫8.6%。
下跌个股中，Coach Inc 公布北美销售大幅下滑，股价重挫9.3%，报45.71美元。
Archer Daniels Midland Co 首季盈利和销售均不及预期，股价挫跌2.6%，报43.23美元。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有63亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值66亿股。
美联储周二开始为期两日的货币政策会议，预计将在周三宣布再度削减购债规模。投资人也急于寻找何时可能升息的指引。
数据显示，严冬过后，美国经济继续累积动能。4月消费者信心指数下滑，但仍在六年高位附近，2月房价则上涨。(完)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太有跨月的需求。一票券商资调人员直言，