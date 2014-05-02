美国股市：下滑，因乌克兰忧虑盖过强劲就业报告的提振

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
* 乌克兰港口城市Odessa大火和冲突中有超过40人丧生
* 美国非农就业岗位大增，失业率触及五年半低点
* 本周股指上涨
* 制药商阿斯利康拒绝了辉瑞1,060亿美元收购价
* 道指跌0.3%，标普500指数和Nasdaq指数下跌0.1%
路透纽约5月2日 - 美国股市周五收低，因担忧乌克兰暴力冲突升级，投资者在周末前获利了结，这盖过了4月非农就业岗位增幅为逾两年最大的数据提振。
包含美国制药商辉瑞 的医保股对标普500指数的拖累最大，辉瑞下挫1.3%，报30.75美元，此前该公司上调了对制药商阿斯利康(AstraZeneca) 的收购报价，但仍被拒绝。
乌克兰黑海港口城市Odessa的大火和冲突中有超过40人丧生，这是自2月乌克兰前总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)被罢黜后该城市最严重的暴力事件，市场卖压加重。
“地缘政治紧张局势再度受到市场关注，投资人获利了结。”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。
本周美股三大股指均上涨，道指和标准普尔500指数上涨0.9%，Nasdaq指数攀升1.2%。
油价受乌克兰局势影响上涨，提振艾克森美孚 等能源股，这限制了标普500指数的跌幅。
开盘前，美国公布4月就业岗位增速为逾两年来最快，显示严寒冬季过后，经济成长加速。但退出劳动力大军的人口激增，使就业市场的亮丽前景有所失色。劳动力人口减少扶助失业率降至五年半低位6.3%。且薪资增长也停滞不前。
道琼工业指数 收低45.98点，或0.28%，至16,512.89点；标准普尔500指数 收跌2.54点，或0.13%，至1,881.14点；Nasdaq指数 收跌3.554点，或0.09%，至4,123.897点。
LinkedIn Corp 暴跌8.4%，报147.73美元，昨日该公司预计今年的营收不及预期。Expedia 公布业绩后股价下挫3.7%，报71.15美元。
汤森路透数据显示，本财报季迄今，75%的企业的盈利超过预期，高于63%的长期均值。但仅有51.3%的营收胜预期，低于61%的长期均值，近期趋势持续。
本周公布了业绩的艾克森美孚升0.6%，报102.01美元，康菲石油国际(ConocoPhillips) 升2%，报76.52美元，雪佛龙 周五公布季度盈利不及预期，该股收低0.2%，报124.72美元。
标普医保股指数 跌0.8%，为今日表现较差的板块之一，近几周该行业有多宗数以十亿美元计的购并交易宣布。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有59亿股股票换手，低于过去五日成交均值67亿股。(完)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)