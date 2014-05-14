美国股市：在近期触及纪录高位后回落收跌，小型股引发担忧

* 投资者关注小型股指数走势挣扎

* Deere公布业绩后走低，梅西百货回落

* 道指收跌0.6%，标普500指数下挫0.5%，Nasdaq指数回落0.7%

路透纽约5月14日 - 美国股市周三走低，道指和标普500指数从纪录高位回落，因小型股再度遭抛售，非必须消费品类股表现不佳。

标普非必需消费品股指数 急挫1.1%，是标普500指数中跌幅最大的板块。标普零售股指数 也收跌1.1%。

百货店营运商梅西百货 下跌0.2%，报57.83美元，之前该公司报告营收不及预期。零售商Fossil Group Inc 是百分比跌幅最大的标普500指数成份股，该公司周二发布的第二季获利预估远低于预期。该股今日重挫10.3%，报100.00美元。

部分分析师目前关注零售商的业绩，从中寻找经济在冬季月份表现疲弱后正在企稳的迹象。

“很多人都在寻找证实严冬是造成经济活动放缓的唯一原因的证据，”Schaeffer's Investment Research的高级股市分析师Joe Bell表示。

小型股Russell 2000指数 急跌1.6%，表现不及标普500指数，使今年以来十分突出的小型股和大盘背道而驰的趋势进一步被放大。

道琼工业指数 收跌101.47点，或0.61%，至16,613.97点；标准普尔500指数 收挫8.92点，或0.47%，至1,888.53点.Nasdaq指数 下跌29.538点，或0.72%，至4,100.627点

Russell 2000指数上周五的日低正好比3月初触及的盘中纪录高位低10%。部分分析师担忧，小型股持续疲弱的表现可能波及整个市场。

标普500指数之前三日连涨，前两日连续刷新收盘纪录。周二，该指数首次升穿1,900点。道指过去三日均触及纪录收盘高位。

周三对道指和标普500指数构成最大拖累的是IBM ，该股下跌1.8%，报188.72美元。该公司在一份提交给监管机构的文件中称，预计2014年硬件业务获利将与上年持平。

下跌股中，农业设备生产商Deere & Co 急跌2%，报91.70美元。尽管季度获利强于预期，但该公司下调了全年营收预估。

数据显示，在尾盘的交易中，沃尔玛 遭遇了一次微型的“闪电崩盘”，在极短的时间内，股价急跌，成交暴增。该股收跌0.5%，报78.74美元。

今日公布的数据显示出通胀压力可能正在悄然攀升的迹象。美国4月生产者物价指数录得一年半以来最大月度升幅，因食品价格劲升。

纽约时报 重挫4.5%，报15.06美元，因该公司意外宣布总编Dean Baquet将出任纽约时报的执行主编，立即生效。纽约时报未披露前任执行主编Jill Abramson离职的原因。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有53亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值61亿股。(完)

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