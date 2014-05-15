美国股市：连跌第二日，因小型股延续跌势和沃尔玛业绩不佳

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
* 沃尔玛获利下降，因严冬阻碍购物者到店购物
* Russell 2000指数一度从高位回落逾10%
* 道指收挫1%，标普500指数下跌0.9%，Nasdaq指数回落0.8%
路透纽约5月15日 - 美国股市周四走低，道指录得一个月最大单日跌幅，因小型股跌势不改，且沃尔玛公布的业绩令人失望。
小型股Russell 2000指数 下跌0.7%，远高于处于修正区间的日低，但较3月初触及的纪录收盘高位1,208.65低逾10%。该指数收盘时从上述高位回落了9.3%。
美股三大股指周四连跌第二日，标普500指数e-mini期货 成交放量，支撑了跌势可能继续的观点。e-mini期货成交量达220万口，高于150万口的过去一年均值。
股市“开始见顶，”Platinum Partners的总裁Uri Landesman表示，“小型股遭大举抛售，我认为，各个市场认为风险较高的板块未来都将轮流遭抛售。”
全球最大的零售商沃尔玛 急跌2.4%，报76.83美元，重压道指和标普500指数。该公司预计第二季度获利不及分析师预期。沃尔玛报告，首季营收增幅为近五年来最小，且获利下降，该公司称，严冬阻碍客户到店购物。
道琼工业指数 收跌167.16点，或1.01%，至16,446.81点；标准普尔500指数 收挫17.68点，或0.94%，至1,870.85点.Nasdaq指数 下跌31.334点，或0.76%，至4,069.292点。
由于道指和标普500指数接近纪录高位，Russell 2000指数的跌势引发投资者担忧整体市场的劲道。
Russell 2000指数走低“要么是市场未来走势的预兆，也可能是一个孤立的事件，究竟是哪一种情况尚不得而知，Sarhan Capital的首席执行长Adam Sarhan表示。
CBOE波动性指数 攀升8.2%。现货VIX与三个月VIX 之差收窄1个点，至4月15日以来最窄。
标普500指数盘中一度跌至50日移动均线这一技术支撑位之下，但收在该水平之上。
对冲基金经理David Tepper周三晚些时候谨慎表示，对股市感到“不安”，但目前还不是卖出的时候。他的讲话也增添了市场的看空观点。
今日公布的经济数据喜忧参半，4月美国工业生产降速为逾一年半最快，因制造业产出回落，使对严冬过后，美国经济成长将加速的预期降温。但上周初请失业金人口触及七年低位，且4月消费者物价录得10个月最大增幅，直指经济状况正逐步增强。
上涨股方面，网络设备生产商思科 跳升6%，报24.18美元，该公司昨日公布, 季度营收降幅小于预期。(完)
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%