美国股市：连跌第二日，因小型股延续跌势和沃尔玛业绩不佳

* 沃尔玛获利下降，因严冬阻碍购物者到店购物

* Russell 2000指数一度从高位回落逾10%

* 道指收挫1%，标普500指数下跌0.9%，Nasdaq指数回落0.8%

路透纽约5月15日 - 美国股市周四走低，道指录得一个月最大单日跌幅，因小型股跌势不改，且沃尔玛公布的业绩令人失望。

小型股Russell 2000指数 下跌0.7%，远高于处于修正区间的日低，但较3月初触及的纪录收盘高位1,208.65低逾10%。该指数收盘时从上述高位回落了9.3%。

美股三大股指周四连跌第二日，标普500指数e-mini期货 成交放量，支撑了跌势可能继续的观点。e-mini期货成交量达220万口，高于150万口的过去一年均值。

股市“开始见顶，”Platinum Partners的总裁Uri Landesman表示，“小型股遭大举抛售，我认为，各个市场认为风险较高的板块未来都将轮流遭抛售。”

全球最大的零售商沃尔玛 急跌2.4%，报76.83美元，重压道指和标普500指数。该公司预计第二季度获利不及分析师预期。沃尔玛报告，首季营收增幅为近五年来最小，且获利下降，该公司称，严冬阻碍客户到店购物。

道琼工业指数 收跌167.16点，或1.01%，至16,446.81点；标准普尔500指数 收挫17.68点，或0.94%，至1,870.85点.Nasdaq指数 下跌31.334点，或0.76%，至4,069.292点。

由于道指和标普500指数接近纪录高位，Russell 2000指数的跌势引发投资者担忧整体市场的劲道。

Russell 2000指数走低“要么是市场未来走势的预兆，也可能是一个孤立的事件，究竟是哪一种情况尚不得而知，Sarhan Capital的首席执行长Adam Sarhan表示。

CBOE波动性指数 攀升8.2%。现货VIX与三个月VIX 之差收窄1个点，至4月15日以来最窄。

标普500指数盘中一度跌至50日移动均线这一技术支撑位之下，但收在该水平之上。

对冲基金经理David Tepper周三晚些时候谨慎表示，对股市感到“不安”，但目前还不是卖出的时候。他的讲话也增添了市场的看空观点。

今日公布的经济数据喜忧参半，4月美国工业生产降速为逾一年半最快，因制造业产出回落，使对严冬过后，美国经济成长将加速的预期降温。但上周初请失业金人口触及七年低位，且4月消费者物价录得10个月最大增幅，直指经济状况正逐步增强。