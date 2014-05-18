重温稿-美国股市：在小盘股带动下反弹，本周道指和标普500指数收低

* Russell 2000指数在稍早逼近修正区域后反弹收高

* J.C. Penney, Nordstrom昨日公布业绩后大涨

* 道指收高0.3%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数升0.5%

路透纽约5月16日 - 美国股市周五收高，尾盘出现反弹，小盘股在近期大跌后小幅回升，且非必需消费品类股走强。

小盘股Russell 2000指数 升0.6%，盘中稍早再度逼近修正区域后出现反弹。所谓修正区域就是较近期高位回落10%的区域。

本周小盘股领跌，Russell 2000指数本周挫0.4%，道指跌0.6%，标普500指数微跌0.03%，Nasdaq指数上涨0.5%。

“市场已守住，我认为技术上而言并没有下破的感觉。投资人原本预计会像昨天的走势，但事实上完全不是这样，”O’Neil Securities驻纽约证交所场内分支主管Ken Polcari表示。

标普500指数回升至1,868点附近的50日移动均线之上，该区域是支撑位。

本周稍早，道指和标普500指数均曾创下纪录新高，今年迄今标普500指数升1.6%。

Russell 2000指数仍低于200日移动均线切入位，投资人担心小盘股长期的颓势可能是更大范围跌势的前奏。

Wedbush Securities股市交易部门董事总经理Michael James表示，选择权到期前的仓位调整可能巩固了尾盘的反弹攻势。

电信和非必需消费品类股领涨标普500指数。Verizon Communications 攀升2.3%，报49.07美元，昨日监管机构文件显示巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司 在首季买入1,100万股Verizon股票。

道琼工业指数 收高44.50点，或0.27%，至16,491.31点；标准普尔500指数 收高7.01点，或0.37%，至1,877.86点.Nasdaq指数 涨21.296点，或0.52%，至4,090.588点。

业绩消息方面，J.C. Penney Co 和Nordstrom Inc 在公布优于预期的业绩后跳升。Nordstrom暴涨14.7%，报70.55美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股。J.C. Penney激升16.2%，报9.73美元。标普非必需消费品类股指数 升0.7%。

应用材料 跳升8.1%，报20.21美元，此前该公司公布的营收略胜预期。软件生产商欧特克 上调全年营收预估，带动股价劲升8.1%，报51.67美元。

经济数据也令市场正面基调增强。4月房屋开工跳升13.2%，建筑许可创下约六年高位。费城地产股指数 升0.8%。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有57亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值61亿股。(完)