美国股市：上扬，网络和生物科技股带动Nasdaq指数攀升近1%

* 网络股大涨；但估值过高忧虑犹在

* 美国电话电报斥资485亿美元收购DirecTV

* Russell 2000指数在连跌三日后反弹

* 道指收高0.1%，标普500指数上扬0.4%，Nasdaq指数攀升0.9%

路透纽约5月19日 - 美国股市周一收涨，高成长性的网络和生物科技股提振Nasdaq指数攀升近1%。

股市近期承压，标普500指数上周录得1月以来首次两周连跌，因投资者开始担忧经济成长前景。

“市场情绪低落，反映出目前投资者的纠结在于：估值已经很高，但并不过度，且没有明显的迹象显示经济将加速成长，因而无法证明当前估值是合理的，”Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini表示。

高成长的“动能股”涨幅居前，TripAdvisor Inc 急升5.2%，报86.41美元。Netflix Inc 劲扬4.2%，报364.50美元。Vertex Pharma 跳涨3.4%，报67.22美元。

网络和生物科技股近几周走势最为震荡，受经济成长的迹象带动攀升，但估值过高的忧虑又将其拖低。小型股Russell 2000指数 今日上扬1%，之前三日连跌，多次逼近修正区域。从近期高位下跌10%便进入修正区域。

道琼工业指数 收高20.55点，或0.12%，至16,511.86点；标准普尔500指数 收高7.22点，或0.38%，至1,885.08点.Nasdaq指数 涨35.227点，或0.86%，至4,125.815点。

道指涨幅受限，因美国电话电报公司 收跌1%，至36.38美元，之前该公司同意出价485亿美元收购美国第一大卫星电视供应商DirecTV ，DirecTV收挫1.8%，报84.65美元。

美国上市的英国药商阿斯利康 重挫12%，报70.64美元，之前该公司拒绝了美国药商辉瑞 提出的“最后”收购出价。辉瑞股价上扬0.6%，报29.28美元。

Campbell Soup Co 收跌2.4%，报44.06美元，为跌幅最大的标普500指数成份股之一，之前该公司报告季度营收不及预期，且下调了全年的营收预期。

服装零售商Urban Outfitters Inc 盘后公布首季业绩后急跌4.3%，报34.60美元。

今日盘初，美国10年期公债收益率 下跌，逼近2.5%，给投资者提供了又一个买入股票的理由，扶助支撑股市。不过，今日尾盘，美国较长期公债收益率反弹，因投资者在近期大涨后抛售部分公债，锁定获利。10年期公债收益率尾盘报2.55%，价格回落8/32。

纽约证交所约62%的股票收涨，Nasdaq市场有三分之二的股票收高。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有49.4亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值60.5亿股。(完)