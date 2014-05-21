美国股市：在美联储公布会议记录后收高，道指录得一个月最大单日升幅

* 美联储开始讨论退出政策，对美国就业市场的看法不一

* Tiffany公布业绩后上扬

* 道指升1%，标普500指数涨0.8%，Nasdaq指数升0.85%

路透纽约5月21日 - 美国股市周三上扬，从昨日跌势中反弹，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策时可能使用的一系列工具，为最终退出作准备，但并未作出最后的决定。

道琼工业指数收高近1%，录得4月中来最大单日升幅。高盛 升1.9%，报159.35美元，是涨幅最大的道指成份股。

会议记录显示，美联储工作人员提出了多个上调短期利率的方式，但会议记录称，讨论升息方式只是进行“谨慎计划”，并不暗示将在短期内升息。

“会议记录符合投资人的想法，即经济成长出现反弹，但还没到太强的程度，”Banyan Partners LLC首席市场策略师Robert Pavlik表示。

道琼工业指数 收高158.75点，或0.97%，至16,533.06点；标准普尔500指数 收高15.20点，或0.81%，至1,888.03点.Nasdaq指数 升34.646点，或0.85%，至4,131.538点。

今日上涨后，标普500指数在过去四个交易日中有三日收高，但较5月13日所创的盘中纪录高位仍低约1%。

市场再度聚焦零售股，珠宝零售商Tiffany & Co 劲升9.1%，报96.30美元，在标普500指数成份股中领跑，此前该公司上调了全年盈利预估。标普零售股指数 升1.2%。

Target Corp 公布季度获利下滑，但显示在重建客户信心上取得进展，该股收高1%，报57.20美元。

尽管首季财报季较预期强劲，但美银美林对今年余下时间和明年的企业业绩前景看法谨慎。

美银美林预计标普500指数成份股企业今明两年的盈利增幅均为8%，低于分析师的预估。根据汤森路透数据，分析师预计今年增幅为9.1%，明年为11.4%。

根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业中已经有约96%的企业公布了业绩，季度盈利增幅为5.5%，营收增长2.8%。尽管较往年有更多企业的盈利超过了预期，但营收超过预期的企业则减少了。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有52亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值60亿股。(完)