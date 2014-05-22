美国股市：受小盘股升势扶助收高，惠普尾盘公布业绩后下挫

* 惠普营收不及市场预期

* 京东上市首日大涨，在Nasdaq市场成交量领先

* 小盘股和动能股表现出众

* 道指收高0.1%，标普500指数升0.2%，Nasdaq指数升0.6%

路透纽约5月22日 - 美国股市周四连续第二日收涨，小型股领涨，生物科技股攀升带动Nasdaq指数走高。

生物科技股上涨，延续了近期波动的走势。小盘股以及网络和生物科技这些所谓的动能股近期跟随整体市场方向，但通常在没有特定消息的情况下领跑。

动能股中，Vertex Pharmaceuticals 劲扬6%，报71.18美元，而Alexion Pharmaceuticals 升2.5%，报160.48美元。Nasdaq生物科技股指数 上扬1.9%。全球最大的线上销售软件生产商Salesforce.com 升6.1%，报53.27美元。

小盘股Russell 2000指数 升0.9%，表现超过标普500指数。上周Russell 2000指数跌入修正区域，即较近期收盘高位回落10%的水准，但之后收复部分失地，目前较近期高位低不到8%。

“小盘股和动能股今日表现不错，但我们真的需要整体市场再度强劲上涨，才能带动那些高成长，高风险的股票走出每天波动的交易，”Solaris Group投资长Tim Ghriskey表示。

全球最大个人电脑生产商惠普 周四公布第二季营收下滑1%，不及预期，该公司力求在保护利润率的情况下，紧抓不断萎缩的个人电脑市场。该股收挫2.3%，报31.78美元。

美国公布4月成屋销售反弹后，地产股今日涨幅居前，地产股指数 升1.2%。房屋建筑商个股在标普500指数成份股中涨幅居前，D.R. Horton Inc 升2.4%，报22.65美元。PulteGroup Inc 升2.2%，报19.22美元。

道琼工业指数 收涨10.02点，或0.06%，至16,543.08点；标准普尔500指数 收高4.46点，或0.24%，至1,892.49点.Nasdaq指数 上扬22.805点，或0.55%，至4,154.342点。

标普500指数离5月13日所创的纪录高位还差约10点。上周该指数困在这一高位和50日移动均线切入位之间，因数据令投资人不确定经济复苏的步幅。

中国电商企业京东 周四首日上市，跳升10%，报20.90美元，该公司透过首次公开招股(IPO)集资17.8亿美元。

百思买 升3.4%，报26.22美元，该公司公布的首季盈利胜预期，但国内同店销售跌幅大于预期。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有51亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值59亿股。(完)