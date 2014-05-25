重温稿-美国股市：楼市数据提振标普500指数收在纪录高位，惠普和交通股急升

* 惠普在宣布扩大裁员规模后急升

* 道琼交通分项指数收在纪录高位

* CBOE波动性指数VIX触及2013年3月以来最低

* 道指和标普500指数上扬0.4%，Nasdaq指数收高0.8%

路透纽约5月23日 - 美国股市标普500指数周五创下纪录收盘新高，受强于预期的楼市数据提振，地产股大涨。惠普在昨日公布业绩并宣布扩大裁员规模后走强。

标普500指数收在1,900点之上，仅略低于5月13日触及的盘中纪录高位1,902.17点，但高于同日触及的纪录收盘高位1,897.45点。

该指数10大类股中有八类收高。

道琼交通分项指数 上扬0.8%，收在纪录高位，盘中触及历史高位7,995.39点。

房屋类股涨幅居前，房屋分项指数 攀升1.9%。

苹果 和亚马逊 等大型科技股扶助推高Nasdaq指数，该指数跑赢其他两大指数。苹果收涨1.1%，报614.13美元。亚马逊急升2.4%，报312.24美元。

惠普 跳升6.1%，报33.72美元，为涨幅最大的标普500指数成份股之一，之前该公司表示，可能再裁员多达1.6万人。

CBOE波动性指数VIX 回落5.6%，收报11.36，为去年3月以来最低，且为史上极低水平。

VIX指数触及目前的水平，显示投资者‘不安情绪极低’，且“有些自满，”National Securities的首席策略师Donald Selkin表示。

"VIX指数越低，市场的超买程度越高，可能出现某种形式的回调，”Selkin说。

道琼工业指数 收涨63.19点，或0.38%，至16,606.27点；标准普尔500指数 收高8.04点，或0.42%，至1,900.53点.Nasdaq指数 上扬31.466点，或0.76%，至4,185.808点。

标普500指数在过去六个交易日中有五日上涨，在过去三周内首周录得升幅。

本周道指升0.7%，标普500指数升1.2%，Nasdaq指数大涨2.3%。

纽约证交所和Nasdaq市场中今日有146家股票创下52周高位，26家触及52周低点。Nasdaq市场中触及52周低点的有两家是追踪波动性的上市交易证券。

**地产股和交通股上扬**

地产股连升第二日，此前商务部数据显示4月新屋销售增幅大于预期，且市场上房屋的供应创下三年半最高。昨日美国公布4月成屋销售反弹。

按营收计美国第二大房屋建筑商Lennar Corp 收高4%，报40.54美元。D.R. Horton Inc 攀升4.1%，报23.57美元。

小盘股Russell 2000指数 升1.1%，表现优于标普500指数。上周Russell 2000指数跌入修正区域，即较近期收盘高位回落10%的水准。

交通股中，道琼交通指数中约四分之一的成份股创下52周新高，包括三家航空公司-达美航空, Southwest 和Alaska Air ，以及两家铁路运营商Norfolk Southern 和Union Pacific 。

联邦快递 跳升1.6%，报141.50美元。

青少年服装零售商Aeropostale 预计当前季度库存将大于预期后，股价暴跌24.6%，报3.41美元。

在美国阵亡将士纪念日长周末前，市场交投清淡，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有46亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值59亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比为2:1，Nasdaq市场则约为3:1。(完)