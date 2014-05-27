美国股市：标普500指数收在纪录高位，受助于并购交易和小盘股升势

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
* Hillshire Brands飙升，因接到Pilgrim's Pride收购报价
* 辉瑞股价小涨，之前该公司宣布放弃对阿斯利康的收购
* 小型股连涨第四日
* 道指上扬0.4%，标普500指数收高0.6%，Nasdaq指数攀升1.2%
路透纽约5月27日 - 美国股市周二收涨，标普500指数连续第二个交易日创下纪录收盘新高，受助于最新一轮企业并购活动，且对欧洲央行将减息的预期刺激投资者对股市的胃纳。
欧洲央行总裁德拉吉周一表示，央行必须“特别警惕”欧元区物价螺旋式下行的风险。他的讲话使有关央行将在下周会议上采取行动，抗击低通胀和欧元区银行惜贷问题的预期升温，德拉吉指出，购买资产仍是央行的选项之一。
美国股市已经消化了欧洲央行的相关消息。此间市场周一因假休市。
“欧洲央行可能降息，或采取某种形式的非常规举措，”Rockwell Global Capital的首席市场分析师Peter Cardillo表示，“这一点毫无疑问，我们必须追赶昨日其他市场对此作出的反应。”
今日公布的数据也支撑股市。美国4月耐久财订单意外增长，5月消费者信心增强，支持了经济成长将加速的观点。
“耐久财订单率先公布，给市场确立了非常正面的基调，尤其是在3月数据被大幅上修后，”Solaris Group的首席投资长Tim Ghriskey表示。
“这与市场近期的说法很一致，企业开始投资基础设施，无论是公共部门还是民间部门，但仅仅是企业开始支出。”
Russell 2000指数 和Nasdaq综合指数 今日表现强于其他主要指数，延续上周轻松跑赢大盘的走势，暗示投资者轮动抛售小型股和成长股的行动可能结束。Russell指数上扬1.4%，连涨第四日，在过去七日中有六日收涨。
道琼工业指数 收涨69.23点，或0.42%，至16,675.50点；标准普尔500指数 收高11.38点，或0.6%，至1,911.91点；Nasdaq指数 上扬51.26点，或1.22%，至4,237.07点。
香肠和午餐肉生产商Hillshire Brands 大涨22.1%，报45.19美元，之前，禽肉生产商Pilgrim's Pride 出价64亿美元收购该公司。 Hillshire计划收购的目标Pinnacle Foods 急挫5.4%，报31.48美元。Pilgrim's Pride上扬1.7%，报25.52美元。
辉瑞 股价上扬0.4%，报29.61美元，之前该公司放弃收购阿斯利康。阿斯利康 下跌0.3%，报72.05美元。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有53.8亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值58亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股家数比为2:1，Nasdaq市场则约为3:1。(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。