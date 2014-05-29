美国股市：标普500指数再创纪录收盘新高，因预计第二季经济改善

* 美国上周初请失业金人数降幅大于预期，首季GDP被下修

* 苹果将以30亿美元收购BEATS

* 道指收高0.4%，标普500指数和Nasdaq指数升0.5%

路透纽约5月29日 - 美股标普500指数周四在四个交易日内第三次创下纪录收位，因交易商没有理会美国第一季经济萎缩的数据，押注第二季经济将改善。

美国公布的上周初请失业金人数降幅大于预期，显示就业市场进一步增强，给了投资人买入美股的理由。美国商务部公布的数据显示首季美国国内生产总值(GDP)三年内首次出现萎缩，但也有经济已经反弹的迹象。

“整体GDP数据逊于预期，但主要是因库存成长放缓，这对未来经济成长，未来订单和新订单都是好兆头。”Raymond James Financial首席投资策略师Jeffrey Saut表示。

标准普尔500指数 上升10.25点，或0.54%，至1,920.03点，为纪录收盘新高，且盘中创下纪录新高。

Saut表示，除非本周五出现大跌走势，否则标普500指数“可能不会重回1,890-1,900点水准下方，这是短期支撑位所在。”

花旗分析师表示，美国经济在第二季可能成长近4%，而高盛也将第二季美国经济成长预估上调至3.9%。

道琼工业指数 收高65.56点，或0.39%，至16,698.74点；Nasdaq指数 收高22.87点，或0.54%，至4,247.95点。

美国10年期公债收益率 今日盘中触及2.40%的去年6月来最低，因预计欧洲央行下周可能进一步放宽货币政策。低收益率可能继续带动投资人转投派息的个股。今年迄今，高收益的公用事业股 表现普遍优于标普500指数。

Hillshire Brands 暴涨17.7%，报52.76美元，此前Tyson Foods 对前者的收购报价超过了Pilgrim's Pride 的报价。Tyson收高6.1%，报43.25美元，Pilgrim's Pride收低1.1%，报25.09美元。

道琼交通指数 刷新纪录收盘高位，升0.4%，报8,110.35点。

苹果 收高1.8%，报635.38美元，盘中创下一年半最高的636.87美元，昨日苹果宣布将以约30亿美元收购BEATS。

成交清淡，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有48.8亿股股票换手，低于本月迄今日成交均值57.8亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为2:1，Nasdaq市场则为3:2。(完)