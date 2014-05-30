美国股市：道指和标普500指数再创纪录收盘新高，连升第四个月

* 道指和标普500指数连升四个月

* 消费者支出下滑，通胀低于美联储目标，但仍上升

* 芝加哥采购经理人指数轻松超过预期

* 道指升0.1%，标普500指数升0.2%，Nasdaq指数跌0.1%

路透纽约5月30日 - 美国股市周五多数收涨，标普500指数和道指再创纪录收盘新高，本月连涨第四个月。今日公布的数据喜忧参半，投资者找不到买入股票的动力。

在标普500指数再创收盘新高后，为过去五个交易日内第四次，升势在市场方向变得更为明确前可能难以维系。下周美国公布的就业数据以及欧洲央行货币政策会议将是主要刺激因素。

美国商务部周五公布，4月个人所得较前月增加0.3%，符合市场预期，个人支出较前月减少0.1%，不但逊于预估的增加0.2%，也为2013年4月以来首次下滑；4月个人消费支出(PCE)较上年同期上升1.6%，为2012年11月以来最大增幅，核心PCE物价指数较上年同期上升1.4%，为2013年3月以来最大增幅。

供应管理协会(ISM)公布，5月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至65.5，达到去年10月以来的最高，4月为63.0。接受路透调查的分析师预估为61.0。

Clearpool Group执行长Peter Kenny 表示，经济数据传递出非常不一的信号，令多空双方都保持谨慎。

股市投资人关注美国公债收益率，10年期公债收益率 在强劲的芝加哥PMI数据公布后上升，但仍低于2.5%，接近周四触及的11个月低点。

低收益率帮助推高派息股。高派息的公用事业股 周五在标普500指数各类股中表现最好，升0.8%。

道琼工业指数 收高18.43点，或0.11%，至16,717.17点；标准普尔500指数 上扬3.54点，或0.18%，至1,923.57点；Nasdaq指数 收低5.33点，或0.13%，至4,242.62点。

周五的升势带动道指超过5月13日所创的上一纪录收盘高位16,715.44点。

本周，道指上扬0.7%，标普500指数攀升1.2%，Nasdaq指数升1.4%。

第

本月，道指上扬0.8%，标普500指数攀升2.1%，为连升四个月，Nasdaq指数攀升3.1%，为三个月来首次月度上升。

Big Lots 在公布了强于预期的业绩后股价跳升13.1%，报42.44美元。

成交温和，根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有59.2亿股股票换手，略高于本月迄今日成交均值57.5亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,523和1,485家，Nasdaq市场则为1,018和1,594家。(完)