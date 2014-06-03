美国股市：微幅收低，近期攀升后交易商难寻追涨的理由

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
* 半导体股上扬，Skyworks调升财测
* CBOE VIX波动性指数收高，但远低于历史均值
* 道指跌0.13%，标普500指数微跌0.04%，Nasdaq指数收低0.07%
路透纽约6月3日 - 美国股市周二在交投清淡中微幅收低，道指和标普500指数从周一创下的纪录收盘高位回落，因交易商在近日股市节节攀升后，没有找到继续买入的理由。半导体类股攀升，限制了股指跌幅。
标普500指数10大类股中约半数下滑，电信股 领跌，下挫1%。
周一道指连续第二个交易日创下纪录收盘高位，而标普500指数则是连续第三个交易日刷新收盘纪录。近期股市在交投清淡的情况下走高，显示升势信心不足。
道琼工业指数 收低21.29点，或0.13%，至16,722.34点；标准普尔500指数 小跌0.73点，或0.04%，至1,924.24点；Nasdaq指数 收低3.12点，或0.07%，至4,234.08点。
谷歌 跌1.7%，报544.51美元，令Nasdaq指数承压。
CBOE波动性指数 连升两日，涨2.5%，但仍低于12，远低于20的历史均值。尽管VIX指数所处的水准显示市场并不担心，但一些投资人也忧虑这可能也反映出自满的情绪。
“目前看来不会出现像样的回调，因下跌没有动能。每次市场回落都有买盘接着。”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示。
半导体股涨幅居前，费城半导体指数 升0.9%，Skyworks Solutions Inc 上调盈利和营收预估，带动股价劲升6%，报45.65美元后，半导体股上扬。Broadcom Corp 升3%，报35.88美元。
通用汽车 和福特汽车 公布的5月销情都超过预期，汽车股也吸引了投资人的注意力。通用汽车收高1.1%，报35.26美元，福特汽车升0.7%，报16.55美元。
美国周四公布4月工厂订单增加0.7%，高于预估。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有51亿股股票换手，低于上月的日成交均值57.5亿股。(完)
路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周三早盘升至近一个月高点，得益于日圆走软和美国纳斯达克指数创下纪录高位。 日经指数早盘上涨0.8%，报19,231.92点，此前触及3月29日以来的最高盘中水准。 日经指数本周迄今已经上涨3.3%，4月迄今上涨1.7%。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。