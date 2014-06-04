美国股市：标普500指数刷新纪录收盘新高，因服务业成长数据强劲

* ISM服务业指数强劲，但ADP就业报告疲弱

* 许多投资人担心成交清淡，波动不大

* 道指收高0.1%，标普500指数升0.2%，Nasdaq指数涨0.4%

路透纽约6月4日 - 美国股市周三收高，标普500指数在五个交易日内第四次创下纪录收盘高位。投资人未受较预期疲弱的就业市场数据影响，把焦点放在服务业成长加速上。

但成交保持清淡，投资人在欧洲央行周四货币政策会议和周五美国公布非农就业报告前采取观望态度。

“今天的ADP就业数据不足以为周五的数据提供方向，”Solaris Group投资长Tim Ghriskey表示。

“市场需要更好的经济状况暗示，才会有值得一提的行情。”

美国供应管理协会(ISM)周三公布，5月服务业活动成长加速，以九个月来最快速度增长，因新订单和企业活动跳升。ISM公布，5月非制造业指数升至56.3，预估为55.5，4月为55.2。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业人数增加17.9万人，低于分析师预估的增加21万，且为1月以来最小增幅。4月增加的就业人数从22万人下修至21.5万人。

今日领跑的有美国太阳能企业，因此前美国初步裁定要向中国进口的太阳能板等相关产品征收新的关税。First Solar 升3.9%，报65.39美元。

半导体类股涨幅也居前，Skyworks Solutions 升2.4%，报46.76美元，Broadcom Corp 收高3.3%，报37.07美元。

道琼工业指数 收高15.19点，或0.09%，至16,737.53点；标准普尔500指数 升3.64点，或0.19%，至1,927.88点；Nasdaq指数 收高17.562点，或0.41%，至4,251.642点。

CBOT波动性指数 跳升1.8%，报12.08，为连升三日，但该指数仍远低于20的历史均值，部分投资人将该趋势解读为投资人变得自满的迹象。

Protective Life 放量暴涨18.1%，报69.36美元，此前日本第一生命保险 同意以57亿美元收购Protective Life。

Tibco Software Inc 在Nasdaq市场交投相当活跃，股价重挫5.4%，报19.66美元，昨日该公司对第二季的财测远逊预期。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有50亿股股票换手，低于上月的日成交均值57.5亿股。(完)