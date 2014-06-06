美国股市：就业报告带动道指和标普500指数再创收盘纪录

* 美国5月就业报告显示招聘步幅保持稳健

* Hertz Global将重整财报，股价下挫

* CBOE波动性指数跌至2007年2月来最低

* 道指和标普500指数收高0.5%，Nasdaq指数升0.6%

路透纽约6月6日 - 美国股市道指和标普500指数周五再次创下纪录收盘新高，因5月非农就业报告是显示美国经济状况不断改善的最新证据。

CBOE波动性指数 收挫8.1%，报10.73，为2007年2月来最低。

通常在波动性增加或市场下挫时上涨的VIX指数近几个月一直下滑，目前远低于其历史均值20，部分市场人士认为这是投资人不顾可能扰乱升势的忧虑的迹象。

今日市场普涨，在经济扩张时表现出色的景气类股领军。工业股 跳升1%，能源股 涨0.8%，标普500指数主要板块中仅有防御性的保健股 收低，跌0.1%。

美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加21.7万个，略低于分析师预估，但失业率持稳在6.3%。这是自2000年1月来非农就业岗位增幅首次连续四个月超过20万。

尽管报告显示的成长不算耀眼，“但重要的是全球最大经济体仍朝着正确的方向前进，并缓慢积累动能，”MB Capital交易部门董事Marcus Bullus表示。

道琼工业指数 收高88.17点，或0.52%，至16,924.28点；标准普尔500指数 升8.98点，或0.46%，至1,949.44点；Nasdaq指数 收高25.17点，或0.59%，至4,321.40点。

今日上涨后，标普500指数在过去七个交易日中六次刷新纪录收盘高位。

本周，美股道指上涨1.2%，标普500指数上升1.3%，Nasdaq指数上涨1.9%。

矿业设备生产商Joy Global Inc 跳升3.9%，报64.11美元，周四受强劲业绩带动已经大涨了6.7%，本周录得2012年8月来最大周度升幅。

Peabody Energy Corp 下挫1.4%，报16.34美元，为百分比跌幅最大的标普500指数成份股，高盛将该股评级下调至“中性”。

租车公司Hertz Global Holdings Inc 急挫9.1%，报27.73美元，该公司称会重整过去三年的财报以修正会计错误。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有52.7亿股股票换手，低于上月的日成交均值57.5亿股。(完)