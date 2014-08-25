美国股市：标普500指数首次升穿两千点大关，但收盘失守该关口

* 生物科技涨势扶助标普升穿2,000大关

* 对欧洲央行再推刺激举措的希望推高金融股

* 美国服务业和楼市数据不及预期

* 道指上扬0.44%，标普500指数攀升0.48%，Nasdaq收涨0.41%

路透纽约8月25日 - 美国股市周一收涨，标普500指数盘中升穿2,000点大关，为有史以来首次，虽然收盘时失守该关口，但仍创下收盘新纪录，受助于金融和生物科技股涨势。

2,000点大关的心理意义超过了其基本面的重要性，它代表着为期六年的涨势又攀上了一个新高点。美国股市持续六年的涨势使美国从金融业到商业各行业员工的退休金账户余额大增，但主要受益的还是较富裕的美国人。从总回报来看，标普500指数自2009年金融危机期间触及的低位翻了三番。

今日市场普涨，标普500指数10大板块全线上扬。

“从心理上讲，收在2,000点之上有一定的重要意义，但如果市场在较长时间内徘徊在该水准附近，才会有更重大的意义，”Wells Fargo Private Bank的全球股市策略部董事总经理Sean Lynch表示。

“(投资者)重新关注基本面，且美国第二季业绩期强劲，美国经济持续改善。”

尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)削减刺激举措规模的行动和俄乌冲突迟迟得不到解决向投资者发出了谨慎投资的信号，但标普500指数仍然攀升至新高。最新公布的美国服务业和楼市数据低于预期，但均表明经济仍在稳健成长。

生物科技股在今年稍早大跌后反弹，成为股市近期涨势的主要推动力。该板块今日继续领跑。 Nasdaq生物科技股指数 劲扬2.4%，本月迄今累积上扬8.6%。

InterMune 暴涨35.4%，至72.85美元，扶助推高该板块，该公司之前接受罗氏 提出的83亿美元的现金收购提议，进一步证实了投资者对该行业的信心。包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的很多人都担心该类股估值过高。

道琼工业指数 收涨75.65点，或0.44%，至17,076.87点。标准普尔500指数 上涨9.54点，或0.48%，至1,997.94点；Nasdaq指数 收高18.80点，或0.41%，至4,557.35点。

金融股是今日涨幅最大的板块之一，因市场预期，欧洲央行可能采取更为激进的刺激举措。在欧洲有很大敞口的摩根士丹利 急升2.2%，报34.20美元。道指成份股高盛 上涨1.4%，报177.87美元。标普500指数金融股指数 收涨0.8%。

美国股市近期表现强劲。道指和标普500指数在过去10个交易日中有七日上涨，而Nasdaq指数同期有8日攀升。

汉堡王 正与加拿大咖啡和甜甜圈连锁商Tim Hortons Inc 讨论合并，如果达成协议，将创造一个市值总计约180亿美元的连锁速食巨擘。 汉堡王飙升19.5%，报32.40美元。Tim Hortons在美国上市的股票 劲扬18.9%，报74.72美元。

市场成交清淡，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计约有40.7亿股易手，低于55.1亿股的本月迄今日成交均值。

纽约证交所，上涨股与下跌股股数分别为1,858与1,172股，Nasdaq市场为1,573和1,131股。(完)