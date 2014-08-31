重温稿-美国股市：标普500指数小涨刷新收盘高位，本月表现为2月来最佳

* 劳工节假期前交投清淡

* 主要股指连升四周

* 芝加哥PMI和消费者信心指数均胜预期

* 道指收高0.11%，标普500指数升0.33%，Nasdaq指数涨0.5%

路透纽约8月29日 - 美国股市周五为8月表现强劲划上句号，日内交投清淡，标普500指数小升，创下纪录最高收位，因最新的正面经济数据扶助股市扩大涨幅，盘中短暂因海外忧虑而承压。

自8月7日跌至近三个月低点后，标普500指数在过去16个交易日中有12日收高。该指数也连升四周，并在过去七个月内第六度月度上涨。周五的升势令标普500指数创下2,003.37点的纪录收盘高位，为本周第三次收在两千点之上。

在英国因应叙利亚和伊拉克可能进行计划中的袭击而将其国际恐怖主义威胁水准升至第二高，给市场注入谨慎基调后，美股盘初下滑。

在最新公布的经济数据中，美国中西部企业活动8月反弹超过预期，显示该地区经济复苏。另一项数据显示，汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数终值为82.5，为2007年7月以来最高。高于上月的81.8。

“本周我们攻克并收在2,000点大关之上，克服了心理障碍。”Janlyn Capital LLC董事总经理Andre Bakhos称。

“经济数据多数正面，投资人从中获得安慰，并为乐观情绪提供了依据。”

经济数据扶助市场抵消了地缘政治忧虑，但乌克兰和俄罗斯之间的冲突重燃也抑制了市场升势。乌克兰周五呼吁全面加入北约(NATO)，这是其要求西方军事援助的最强烈诉求。

道琼工业指数 收高18.88点，或0.11%，至17,098.45点；标准普尔500指数 上涨6.63点，或0.33%，至2,003.37点；Nasdaq指数 收升22.577点，或0.5%，至4,580.271点。

本周，道指升0.6%，标普500指数涨0.7%，Nasdaq指数攀上升0.9%。为三大股指连升第四周。本月，道指上涨3.2%，标普500指数升3.8%，为2月来最佳月度表现，Nasdaq指数攀升4.8%。

本周市场成交量为今年最低水准，在劳工节假期前交投更为迟滞。周一美国市场将休市。

制药商阿斯利康(AstraZeneca) 美国上市股份收高1.8%，报76.01美元，之前消息称该公司治疗结肠直肠癌的免疫肿瘤药物MEDI-4736研究进入中期阶段。

Splunk Inc 跳升19.1%，报53.93美元，昨日该公司公布营收增长强劲，并上调全年营收预估。

市场成交清淡，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计约有38亿股易手，远低于52.9亿股的本月迄今日成交均值。

纽约证交所上涨股与下跌股家数分别为2,117和890股，Nasdaq市场则为1,882和790股。(完)