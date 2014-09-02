美国股市：收盘涨跌互现，能源股跟随油价走低

* 标普能源股指数跟随布兰特原油期价走低

* 美国7月建筑支出触及五年半最高

* Dollar General提高对Family Dollar的收购出价

* 道指回落0.18%，标普500指数小跌0.05%，Nasdaq指数上扬0.39%

路透纽约9月2日 - 美国股市周二多数收跌，从前一个月触及的纪录高位回落，因原油期价回落拖累能源股走低，抵消了强劲制造业数据带来的提振。

标普能源股指数 下跌1.3%，因中国和欧洲石油需求放缓的前景，以及对原油供应过剩的担忧拖累布兰特原油期价跌至去年5月31日以来最低。Peabody Energy Corp 急跌3.7%，报15.29美元，是跌幅最大的标普500指数能源成份股。

美元走强也重压油价，美元兑日圆今日攀升至年内最高。

“投资者无需因今日走低而惴惴不安，能源股只是在近期大涨后小幅回调，市场需要一些时间来消化这些涨幅，”Sarhan Capital的首席执行长Adam Sarhan表示。

尽管今日走低，但能源股年内迄今的整体表现不俗，标普500指数能源分项指数 跑赢标普500指数。

美国制造业指数8月攀升至近三年半最高，建筑支出7月强劲反弹。

在道指30只成份股中，家得宝 表现最差，急跌2%，报91.15美元，之前，美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报道称，黑客可能盗取了该公司客户的信用卡信息。

道琼工业指数 收跌30.89点，或0.18%，至17,067.56点；标准普尔500指数 收挫1.09点，或0.05%，至2,002.28点；Nasdaq指数 上扬17.92点，或0.39%，至4,598.19点。

Digital Ally Inc 飙升79%，报33.41美元，延续6月10日以来的升势，期间该股累积暴涨超过900%，因密苏里州警察枪击手无寸铁的黑人少年引发民众抗议的事件，带动了警察使用可佩戴相机的兴趣。

电动车生产商特斯拉汽车(Tesla) 急升5.3%，收在创纪录高位284.12美元，因Stifel Nicolaus将该股目标价上调至400美元。

并购活动仍十分活跃。折扣零售商Dollar General Corp 将对Family Dollar Stores Inc 收购出价上调2%，至每股80美元，交易价值91亿美元。Family Dollar股价小涨0.5%，报80.22美分。Dollar General攀升0.6%，报64.36美元。