美国股市：收盘涨跌互现，能源股跟随油价走低

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月5日
--国家发改委近日印发《政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券发行指引》，引导社会资本投资PPP项目建设，扩大公共产品和服务供给。根据《指引》，PPP项目公司或社会资本方均可发行专项债券；同时鼓励上市公司及其子公司发行PPP项目专项债券。
* 标普能源股指数跟随布兰特原油期价走低
* 美国7月建筑支出触及五年半最高
* Dollar General提高对Family Dollar的收购出价
* 道指回落0.18%，标普500指数小跌0.05%，Nasdaq指数上扬0.39%
路透纽约9月2日 - 美国股市周二多数收跌，从前一个月触及的纪录高位回落，因原油期价回落拖累能源股走低，抵消了强劲制造业数据带来的提振。
标普能源股指数 下跌1.3%，因中国和欧洲石油需求放缓的前景，以及对原油供应过剩的担忧拖累布兰特原油期价跌至去年5月31日以来最低。Peabody Energy Corp 急跌3.7%，报15.29美元，是跌幅最大的标普500指数能源成份股。
美元走强也重压油价，美元兑日圆今日攀升至年内最高。
“投资者无需因今日走低而惴惴不安，能源股只是在近期大涨后小幅回调，市场需要一些时间来消化这些涨幅，”Sarhan Capital的首席执行长Adam Sarhan表示。
尽管今日走低，但能源股年内迄今的整体表现不俗，标普500指数能源分项指数 跑赢标普500指数。
美国制造业指数8月攀升至近三年半最高，建筑支出7月强劲反弹。
在道指30只成份股中，家得宝 表现最差，急跌2%，报91.15美元，之前，美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报道称，黑客可能盗取了该公司客户的信用卡信息。
道琼工业指数 收跌30.89点，或0.18%，至17,067.56点；标准普尔500指数 收挫1.09点，或0.05%，至2,002.28点；Nasdaq指数 上扬17.92点，或0.39%，至4,598.19点。
Digital Ally Inc 飙升79%，报33.41美元，延续6月10日以来的升势，期间该股累积暴涨超过900%，因密苏里州警察枪击手无寸铁的黑人少年引发民众抗议的事件，带动了警察使用可佩戴相机的兴趣。
电动车生产商特斯拉汽车(Tesla) 急升5.3%，收在创纪录高位284.12美元，因Stifel Nicolaus将该股目标价上调至400美元。
并购活动仍十分活跃。折扣零售商Dollar General Corp 将对Family Dollar Stores Inc 收购出价上调2%，至每股80美元，交易价值91亿美元。Family Dollar股价小涨0.5%，报80.22美分。Dollar General攀升0.6%，报64.36美元。
根据BATS提供的交易所数据，美国各证交所总成交量约为52亿股，五日成交均值为44亿股。
--国家发改委近日印发《政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券发行指引》，引导社会资本投资PPP项目建设，扩大公共产品和服务供给。根据《指引》，PPP项目公司或社会资本方均可发行专项债券；同时鼓励上市公司及其子公司发行PPP项目专项债券。
路透上海5月5日 - 中国经济参考报周五刊登文章称，强化金融监管既是对过去金融监管滞后于金融发展的纠偏，也是维护金融安全的需要。但金融监管的强化也会碰到反作用力，甚至带来新问题。因此也需要把握好力度和节奏。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/8 法国 标售国库券(BTF) 5/9 美国 发售三年期公债 5/9 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 5/9 日本 标售10年期公债 5/10 日本 标售六个月期贴现国库券 5/10 美国 发售10年期公债 5/10 意大利 标售国库券 5/10 德国 标售五年期联邦债券 5/11 美国 发售30年期公债 5/11 意大利 标售中长期债券 5/11 日本 标售三个月期贴现国库券 5/11 日本 标售30年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)