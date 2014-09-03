美国股市：收盘涨跌互现，苹果重挫拖累Nasdaq市场走低

* 苹果股价跌至100美元之下

* 7月美国工厂订单增长

* 航空股走低，受累于Delta跌势

* 投资者静待欧洲央行政策会议

* 道指微升0.06%，标普500指数回落0.08%，Nasdaq下跌0.56%

路透纽约9月3日 - 美国股市周三多数收跌，苹果急挫拖累Nasdaq指数走低，在欧洲央行政策会议前，投资者不愿大举押注。

苹果 重挫4.2%，报98.94美元，录得1月28日以来最大单日百分比跌幅。至少一家券商考虑调降苹果的评级，因在新款iPhone发布前一周，该公司的iCloud服务可能遭遇黑客的攻击。

另外，竞争对手三星电子 推出了适用于新款平板手机Galaxy Note 4的虚拟现实耳机，这款耳机采用的是Oculus VR公司的技术。Facebook Inc 斥资20亿美元将Oculus收归旗下。

苹果急跌拖累科技股 下跌0.7%，为标普指数10大类股中跌幅最大的板块。指标标普500指数也因苹果颓势而承压，该指数盘中一度升至纪录高位2,009.28点，后回落，收盘基本持平。

“今日市场停步不前。经济方面的消息均好于预期，但对欧洲央行即将举行的会议有些不安，”Voya Investment Management的首席市场策略师Douglas Cote表示。

欧洲央行将于周四举行月度政策会议，投资者将从中寻找央行购债计划的线索。

道琼工业指数 收高10.72点，或0.06%，至17,078.28点；标准普尔500指数 收低1.56点，或0.08%，至2,000.72点；Nasdaq指数 下滑25.62点，或0.56%，至4,572.57点。

股市稍早上扬，因乌克兰和俄罗斯的官员表示，两国接近就乌克兰东部停火达成协议，但俄罗斯宣布计划继续进行军演的消息使市场仍倍感困惑。

航空股走低，因Delta Airlines 急跌5.2%，报38.82美元，之前该公司削减营运利润率预期，并表示，国际航线的客流量8月小幅下降。美国航空 重挫3.4%，报39.14美元。

最新的数据直指美国经济持续复苏。7月工厂订单猛增10.5%，为创纪录增幅，8月汽车销售意外强劲，部分受助于大幅折扣。

房屋建筑类股走疲，因全美最大豪宅建筑商Toll Brothers 在公布季度业绩后劲挫4.7%，报33.95美元。PHLX房屋指数 下跌1.6%。(完)