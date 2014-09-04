美国股市：受能源股大跌拖累收低，扭转欧洲央行降息引发的升势

* 能源股领跌标普类股跌势

* 欧洲央行降息及将购买资产支持证券

* BP在法庭裁决后股价重挫

* ADP就业报告不及预期，上周初请失业金人数增加

* 道指微跌0.05%，标普500指数跌0.15%，Nasdaq指数跌0.22%

路透纽约9月4日 - 美国股市周四收跌，标普500指数和道琼工业指数创新高后回软，因能源股下挫，令股市回吐稍早因欧洲央行推出新刺激措施后引发的升幅。

分析师将尾盘股市回落归因于在周五非农就业报告公布前的紧张气氛。路透调查显示，分析师预计8月美国非农就业岗位增长22.5万。

对就业数据的等待“可能令市场流动性减少，交投清淡，”Fort Pitt Capital Group高级股市研究分析师Kim Forrest表示。

标普能源股指数 收低1.3%，在标普各板块中表现最差。钻探设备生产商MC Technologies 大跌4.4%，报57.05美元，为百分比跌幅最大的能源股。因美元走强令以美元计价商品承压，美国原油期货收挫1.1%，报94.55美元。

在欧洲央行意外宣布进一步实施刺激措施后，道指和标普500指数盘中创下新高，标普500指数一度升至2,011.17点，随着能源股因应油价下挫走软，三大股指均在午后缩减涨幅。

“起初因欧洲央行的新措施，股市上扬，但再度回吐升幅，我认为这进一步显示在接近2,000点水准，升势动能放缓，”Schaeffer's Investment Research高级股市分析师Joe Bell表示。

道琼工业指数 收跌8.70点，或0.05%，至17,069.58点；标准普尔500指数 收挫3.07点，或0.15%，至1,997.65点.Nasdaq指数 下跌10.278点，或0.22%，至4,526.287点。

服装企业PVH Corp 劲升9.6%，报128.38美元，此前该公司公布的季度盈利胜预期，受Tommy Hilfiger品牌服装销售提振。

美国上市的BP Plc 大跌5.9%，报44.89美元，此前美国一地区法官称BP在2010年墨西哥湾漏油事件中“严重疏失”。该股今日百分比跌幅为2011年8月来最大。

美国劳工部公布，美国一周初请失业金人数为30.2万人(预估为30.0万人)。 民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示，美国8月民间就业人数增加20.4万人，低于分析师预期和7月水平。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计约有57亿股易手，高于48亿股的五日成交均值。(完)