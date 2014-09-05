美国股市：标普500指数收在纪录新高，因就业报告缓和联储提前升息的忧虑

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 美国8月就业报告逊于预期
* 公用事业股领涨标普各板块
* 三大股指本周收高
* 道指升0.4%，标普500指数升0.5%，Nasdaq指数升0.5%
路透纽约9月5日 - 美国股市周五收涨，标普500指数创下收盘新高，此前疲弱的就业数据提醒投资者，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将不会很快开始升息。
在美国公布8月非农就业岗位增幅不及预期后，股市下滑。
但午后盘初，三大股指由跌转升，公用事业股领涨。美联储官员明确表示，他们认为就业市场仍艰困，这为保持利率在近零水准提供了部分依据。
“非农就业岗位增幅远逊预期，但市场反应显示如果数据强于预期，股市可能会下滑，”U.S. Bank Wealth Management高级股市策略师Jim Russell表示。
“今日的数据令投资人对升息的担忧降温了一两度。”
公用事业股 升1.2%，因在就业数据拖累美国公债收益率下滑后，投资人看好公用事业股的收益吸引力。因这些企业派息相对慷慨，通常在公债收益率下滑时得益。
电力企业NRG Energy Inc 升1.9%，报30.89美元，XCEL Energy Inc 涨1.9%，报32.48美元。
道琼工业指数 收高67.78点，或0.4%，至17,137.36点；标准普尔500指数 收高10.06点，或0.5%，至2,007.71点；Nasdaq指数 上扬20.61点，或0.45%，至4,582.90点。
本周，道指和标普500指数上扬0.2%，Nasdaq指数升0.06%。
折扣零售商Family Dollar Stores Inc 下挫1.2%，报79.11美元，此前该公司拒绝了Dollar General Corp 上调后的收购报价。Dollar General大跌2.3%，报63.01美元。
苹果 小涨0.9%，报98.97美元，此前该公司表示，计划在iCloud服务中增加一些安全性能。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计约有52亿股易手，高于51亿股的五日成交均值。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。